Які джинси в тренді 2026 року: Дорофєєва показала головний фасон сезону

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва знову нагадала, чому її образи так швидко розлітаються соцмережами. Вона показала, що навіть звичні джинси можуть мати абсолютно новий вигляд, якщо трохи змінити настрій стилізації.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий образ співачка.

Які джинси носить Надя Дорофєєва у 2026 році

Цього разу в центрі уваги — baggy jeans, або ж дуже вільні джинси з розслабленим силуетом. Такий крій прийшов із вуличної моди 90-х і початку 2000-х, і зараз знову на піку популярності.

У Дорофєєвої цей тренд дуже вдало стилізований: джинси з низькою посадкою, темний відтінок із легким ефектом "зношеності" та довжина, яка спеціально трохи перекриває взуття. Саме через це внизу утворюються характерні складки — той самий ефект stacking, який і робить образ більш "вуличним" і модним.

Джинси Дорофєєвої. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Якщо розкласти цей тренд простіше, то baggy jeans — це дуже вільні джинси з об’ємом у стегнах і ногах. Вони можуть бути як із високою, так і з низькою талією.

Сьогодні такі моделі можна знайти майже всюди. У більш масових брендів це варіації loose або baggy fit у H&M, Zara, Bershka та Pull&Bear. У більш модних і "вуличних" колекціях подібні силуети часто зустрічаються у Diesel або Jaded London. А тренд на такий об’ємний денім свого часу активно підхопив і Balenciaga, зробивши його майже культовим у high-fashion сегменті.

В Україні теж легко знайти схожі варіанти — багато локальних брендів давно працюють із вільними силуетами. Серед них часто виділяють SMASH, TUR WEAR та Staff, які роблять акцент на streetwear і комфорт.

Найцікавіше в цьому тренді те, що він не вимагає складного стилінгу. Навпаки чим простіше, тим краще. Наприклад, об’ємні джинси та обтиснутий топ чи короткий лонгслів одразу вирівнюють пропорції. І ще один момент, який часто недооцінюють: взуття. Масивні кросівки тут працюють ідеально. Вони підтримують той самий розслаблений, трохи скейтерський настрій, який і робить baggy jeans такими впізнаваними.

