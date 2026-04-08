Джинси у весняному гардеробі 2026: свіжі ідеї від Андре Тана

Андре Тан. Колаж: Новини.LIVE

Джинси — це та сама річ, яка виручає завжди. Коли здається, що нічого вдягнути, коли запізнюєшся, коли не хочеться думати над складними образами. Але правда в тому, що навіть найпростіші джинси можуть мати різний вигляд — все вирішує колір.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на слова українського дизайнера Андре Тана.

Реклама

За його словами, якщо правильно підібрати поєднання, звичайний лук може мати стильний вигляд. Розбираємось, як це працює на практиці.

З чим носити джинси цього сезону

Темно-сині джинси

Реклама

Це база, яка не підводить. Темно-сині джинси завжди мають трохи стриманіший і акуратніший вигляд, ніж світлі, тому їх легкий вписати в елегантний стиль.

Читайте також:

Реклама

Найпростіший варіант в цьому випадку — додати світлий верх. Білий або молочний освіжає образ. Також підійдуть бежеві або пудрові відтінки, як і оливковий чи коричневий.

Білі джинси

Білі джинси багато хто боїться, але дарма. Вони одразу роблять образ модним, навіть якщо на вас звичайна футболка. Найкраще вони "дружать" із спокійними відтінками: бежевим, ніжно-рожевим, світло-блакитним. Але якщо хочеться контрасту, то можна додати глибокий синій або шоколадний.

І маленький лайфхак: білі джинси мають найдорожчий вигляд, коли образ не перевантажений. Легкий топ, сорочка або піджак — ці речі дарують відчуття літа, навіть якщо ви просто зібрались кудись у справах.

Коричневі джинси

Ще кілька років тому про них майже не говорили, а зараз — це один із найцікавіших варіантів. Коричневий має кращий вигляд за класичний чорний.

Особливо красиво він розкривається в поєднанні з голубим, бо це не банально. Білий зробить образ чистішим, оливковий — більш глибоким, а ніжно-жовтий додасть легкого настрою. Такі джинси підійдуть, коли хочеться мати стильний вигляд і трохи виділитися.

Іноді здається, що для стильного образу потрібно багато речей. Але насправді — достатньо зрозуміти кольори.

