Джинсы в весеннем гардеробе 2026: свежие идеи от Андре Тана

Андре Тан. Коллаж: Новини.LIVE

Джинсы — это та самая вещь, которая выручает всегда. Когда кажется, что нечего надеть, когда опаздываешь, когда не хочется думать над сложными образами. Но правда в том, что даже самые простые джинсы могут выглядеть по-разному — все решает цвет.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на слова украинского дизайнера Андре Тана.

По его словам, если правильно подобрать сочетание, обычный лук может выглядеть стильно. Разбираемся, как это работает на практике.

С чем носить джинсы в этом сезоне

Темно-синие джинсы

Это база, которая не подводит. Темно-синие джинсы всегда выглядят немного сдержаннее и аккуратнее, чем светлые, поэтому их легко вписать в элегантный стиль.

Самый простой вариант в этом случае — добавить светлый верх. Белый или молочный освежает образ. Также подойдут бежевые или пудровые оттенки, как и оливковый или коричневый.

Белые джинсы

Белые джинсы многие боятся, но зря. Они сразу делают образ модным, даже если на вас обычная футболка. Лучше всего они "дружат" со спокойными оттенками: бежевым, нежно-розовым, светло-голубым. Но если хочется контраста, то можно добавить глубокий синий или шоколадный.

И маленький лайфхак: белые джинсы выглядят дороже всего, когда образ не перегружен. Легкий топ, рубашка или пиджак — эти вещи дарят ощущение лета, даже если вы просто собрались куда-то по делам.

Коричневые джинсы

Еще несколько лет назад о них почти не говорили, а сейчас — это один из самых интересных вариантов. Коричневый выглядит лучше классического черного.

Особенно красиво он раскрывается в сочетании с голубым, потому что это не банально. Белый сделает образ чище, оливковый — более глубоким, а нежно-желтый придаст легкого настроения. Такие джинсы подойдут, когда хочется выглядеть стильно и немного выделиться.

Иногда кажется, что для стильного образа нужно много вещей. Но на самом деле — достаточно понять цвета.

