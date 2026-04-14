Какие джинсы в тренде 2026 года: Дорофеева показала главный фасон сезона

Надя Дорофеева.

Украинская певица Надя Дорофеева снова напомнила, почему ее образы так быстро разлетаются по соцсетям. Она показала, что даже привычные джинсы могут выглядеть совершенно по-новому, если немного изменить настроение стилизации.

Какие джинсы носит Надя Дорофеева в 2026 году

На этот раз в центре внимания — baggy jeans, или же очень свободные джинсы с расслабленным силуэтом. Такой крой пришел из уличной моды 90-х и начала 2000-х, и сейчас снова на пике популярности.

У Дорофеевой этот тренд очень удачно стилизован: джинсы с низкой посадкой, темный оттенок с легким эффектом "изношенности" и длина, которая специально немного перекрывает обувь. Именно из-за этого внизу образуются характерные складки — тот самый эффект stacking, который и делает образ более "уличным" и модным.

Джинсы Дорофеевой.

Если разложить этот тренд проще, то baggy jeans — это очень свободные джинсы с объемом в бедрах и ногах. Они могут быть как с высокой, так и с низкой талией.

Сегодня такие модели можно найти почти везде. У более массовых брендов это вариации loose или baggy fit у H&M, Zara, Bershka и Pull&Bear. В более модных и "уличных" коллекциях подобные силуэты часто встречаются у Diesel или Jaded London. А тренд на такой объемный деним в свое время активно подхватил и Balenciaga, сделав его почти культовым в high-fashion сегменте.

В Украине тоже легко найти похожие варианты — многие локальные бренды давно работают со свободными силуэтами. Среди них часто выделяют SMASH, TUR WEAR и Staff, которые делают акцент на streetwear и комфорт.

Самое интересное в этом тренде то, что он не требует сложного стилинга. Наоборот чем проще, тем лучше. Например, объемные джинсы и обжатый топ или короткий лонгслив сразу выравнивают пропорции. И еще один момент, который часто недооценивают: обувь. Массивные кроссовки здесь работают идеально. Они поддерживают то самое расслабленное, немного скейтерское настроение, которое и делает baggy jeans такими узнаваемыми.

