Главная Мода Дорофеева показала трендовые джинсы сезона и как их носить

Дата публикации 14 апреля 2026 11:12
Какие джинсы в тренде 2026 года: Дорофеева показала главный фасон сезона
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева снова напомнила, почему ее образы так быстро разлетаются по соцсетям. Она показала, что даже привычные джинсы могут выглядеть совершенно по-новому, если немного изменить настроение стилизации.

Новини.LIVE расскажет подробнее о новом образе певицы.

Какие джинсы носит Надя Дорофеева в 2026 году

На этот раз в центре внимания — baggy jeans, или же очень свободные джинсы с расслабленным силуэтом. Такой крой пришел из уличной моды 90-х и начала 2000-х, и сейчас снова на пике популярности.

У Дорофеевой этот тренд очень удачно стилизован: джинсы с низкой посадкой, темный оттенок с легким эффектом "изношенности" и длина, которая специально немного перекрывает обувь. Именно из-за этого внизу образуются характерные складки — тот самый эффект stacking, который и делает образ более "уличным" и модным.

Джинси, які обирає Дорофєєва цього сезону
Джинсы Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Если разложить этот тренд проще, то baggy jeans — это очень свободные джинсы с объемом в бедрах и ногах. Они могут быть как с высокой, так и с низкой талией.

Сегодня такие модели можно найти почти везде. У более массовых брендов это вариации loose или baggy fit у H&M, Zara, Bershka и Pull&Bear. В более модных и "уличных" коллекциях подобные силуэты часто встречаются у Diesel или Jaded London. А тренд на такой объемный деним в свое время активно подхватил и Balenciaga, сделав его почти культовым в high-fashion сегменте.

В Украине тоже легко найти похожие варианты — многие локальные бренды давно работают со свободными силуэтами. Среди них часто выделяют SMASH, TUR WEAR и Staff, которые делают акцент на streetwear и комфорт.

Самое интересное в этом тренде то, что он не требует сложного стилинга. Наоборот чем проще, тем лучше. Например, объемные джинсы и обжатый топ или короткий лонгслив сразу выравнивают пропорции. И еще один момент, который часто недооценивают: обувь. Массивные кроссовки здесь работают идеально. Они поддерживают то самое расслабленное, немного скейтерское настроение, которое и делает baggy jeans такими узнаваемыми.

Ранее мы писали о том, с чем советует носить джинсы в 2026 году украинский дизайнер Андре Тан. В большинстве случаев большую роль играют цвета.

Также Новини.LIVE сообщали, какие джинсы будут всегда удачно и главное актуально смотреться. Это базовая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины после 30 лет.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
