Речі, які непомітно додають вам віку: застереження від Андре Тана

Одяг інколи працює як фільтр — або освіжає образ, або навпаки додає зайвих років. Український дизайнер Андре Тан поділився простими спостереженнями. За його словами, є речі, які вже втратили актуальність і можуть візуально "обтяжувати" зовнішність, але їх легко замінити більш сучасними варіантами.

Яких речей краще уникати в образах

До прикладу, джинси з активними потертостями чи дірками. Колись це був справжній тренд, але зараз такі моделі вже мають застарілий вигляд або перевантажують образ. Натомість краще працюють чисті силуети — прямі джинси або спокійні mom jeans. Вони не перетягують увагу на себе.

Ще одна річ, яка може спрощувати стиль, — футболки з великими написами чи надто яскравими принтами. З ними образи у 2026 році будуть мати дивний вигляд. Краще обирати однотонні базові футболки або лаконічні лонгсліви без зайвого декору.

Окремо стиліст звертає увагу на спортивні костюми. Спорт-шик давно став частиною міського стилю, але тут важливий баланс. Надто строкаті або яскраві варіанти можуть мати недоречний вигляд в повсякденних образах. А от спокійні кольори — чорний, сірий, бежевий, білий — роблять вигляд більш сучасним і універсальним.

І ще один момент, про який часто забувають, аксесуари. Саме вони можуть або зіпсувати, або витягнути навіть найпростіший образ. Не обов’язково додавати багато деталей. Іноді достатньо одного акценту — хустки, масивного браслета чи цікавого намиста, щоб образ став завершеним і більш стильним.

