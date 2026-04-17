Головна Мода Який одяг додає віку: думка українського дизайнера Андре Тана

Дата публікації: 17 квітня 2026 16:27
Речі, які непомітно додають вам віку: застереження від Андре Тана
Андре Тан. Кадр з відео

Одяг інколи працює як фільтр — або освіжає образ, або навпаки додає зайвих років. Український дизайнер Андре Тан поділився простими спостереженнями. За його словами, є речі, які вже втратили актуальність і можуть візуально "обтяжувати" зовнішність, але їх легко замінити більш сучасними варіантами.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальні мережі Андре Тана.

Яких речей краще уникати в образах

До прикладу, джинси з активними потертостями чи дірками. Колись це був справжній тренд, але зараз такі моделі вже мають застарілий вигляд або перевантажують образ. Натомість краще працюють чисті силуети — прямі джинси або спокійні mom jeans. Вони не перетягують увагу на себе.

Ще одна річ, яка може спрощувати стиль, — футболки з великими написами чи надто яскравими принтами. З ними образи у 2026 році будуть мати дивний вигляд. Краще обирати однотонні базові футболки або лаконічні лонгсліви без зайвого декору.

Окремо стиліст звертає увагу на спортивні костюми. Спорт-шик давно став частиною міського стилю, але тут важливий баланс. Надто строкаті або яскраві варіанти можуть мати недоречний вигляд в повсякденних образах. А от спокійні кольори — чорний, сірий, бежевий, білий — роблять вигляд більш сучасним і універсальним.

Читайте також:

І ще один момент, про який часто забувають, аксесуари. Саме вони можуть або зіпсувати, або витягнути навіть найпростіший образ. Не обов’язково додавати багато деталей. Іноді достатньо одного акценту — хустки, масивного браслета чи цікавого намиста, щоб образ став завершеним і більш стильним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми писали про те, які речі ідеально підійдуть до джинсів. Вдалі варіанти на той випадок, якщо хочеться мати вдалий вигляд кожен день.

Також Новини.LIVE повідомляли, які штани набирають популярності в Instagram. В добірці представлені різні варіанти, і серед них знайдеться щось для кожної.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
