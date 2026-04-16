Головна Мода Укорочені джинси у стилі 1990-х знову актуальні

Дата публікації: 16 квітня 2026 18:00
Джинси 90-х повертаються: укорочені моделі знову в моді
Дівчина в жилетці і джинсах. Фото: freepik

У сезоні весна-літо 2026 денім знову продовжує дивувати. Після кількох років любові до максимально довгих, розслаблених силуетів мода поступово повертається до більш акуратних форм. І серед головних фаворитів — джинси довжиною до щиколотки, ті самі, що були на піку популярності в 1990-х.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість більше про ці джинси.

Джинси з 90-х, які популярні цього року

Ця модель має впізнаваний характер. Вона не закриває взуття, а ніби спеціально відкриває його, створюючи легший, зібраніший образ. Саме тому такі джинси знову з’являються і в колекціях дизайнерів, і в вуличних образах.

Джинси, що все частіше з'являються в образах 2026 року
Образ з темними укороченими джинсами. Фото з Vogue

Колись їх охоче носили ікони стилю того часу — від Керолін Бессетт-Кеннеді до Дженніфер Еністон і Джулії Робертс. І ця модель повертається завдяки тому, що простота в образах зараз дуже цінується.

У нових колекціях ці джинси часто поєднують із класичним взуттям — лоферами, дербі або навіть простими кросівками. Іноді додають шкарпетки, які спеціально підкреслюють довжину джинсів і роблять образ більш сучасним.

Світлі джинси у свіжому образі. Фото з Vogue

Але саме з цією моделлю легко помилитися. Якщо довжина закоротка — все буде мати такий вигляд, ніби ви взяли річ не свого розміру. Якщо занадто довга — втрачається сам ефект щиколотки, заради якого все й задумано. Тут важливо буквально кілька сантиметрів.

Тому перед покупкою варто дивитися не тільки на фасон, а й на те, як джинси підлаштовуються саме під ваш зріст і пропорції. Іноді одна й та сама модель на різних людях має зовсім різний вигляд.

Раніше ми писали про те, які джинси ідеально впишуться в сучасні образи. Це універсальні моделі, що будуть ще довго в моді.

Також Новини.LIVE повідомляли про модні джинси 2026 року, в яких вдало поєдналися стиль, комфорт та універсальність. З чим носити їх, як підібрати взуття — все це є в нашому матеріалі.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
