Джинсы 90-х возвращаются: укороченные модели снова в моде

В сезоне весна-лето 2026 деним снова продолжает удивлять. После нескольких лет любви к максимально длинным, расслабленным силуэтам мода постепенно возвращается к более аккуратным формам. И среди главных фаворитов — джинсы длиной до щиколотки, те самые, что были на пике популярности в 1990-х.

Джинсы из 90-х, которые популярны в этом году

Эта модель имеет узнаваемый характер. Она не закрывает обувь, а будто специально открывает ее, создавая более легкий, собранный образ. Именно поэтому такие джинсы снова появляются и в коллекциях дизайнеров, и в уличных образах.

Когда-то их охотно носили иконы стиля того времени — от Кэролин Бессетт-Кеннеди до Дженнифер Энистон и Джулии Робертс. И эта модель возвращается благодаря тому, что простота в образах сейчас очень ценится.

В новых коллекциях эти джинсы часто сочетают с классической обувью — лоферами, дерби или даже простыми кроссовками. Иногда добавляют носки, которые специально подчеркивают длину джинсов и делают образ более современным.

Но именно с этой моделью легко ошибиться. Если длина коротковата — все будет выглядеть так, будто вы взяли вещь не своего размера. Если слишком длинная — теряется сам эффект щиколотки, ради которого все и задумано. Здесь важно буквально несколько сантиметров.

Поэтому перед покупкой стоит смотреть не только на фасон, но и на то, как джинсы подстраиваются именно под ваш рост и пропорции. Иногда одна и та же модель на разных людях выглядит совершенно по-разному.

