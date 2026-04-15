Речі, що вийшли з моди навесні-2026: список від Андре Тана

Андре Тан.

Весна 2026 року ще навіть не встигла повноцінно початися, а в модному світі вже говорять про прощання з деякими речами. Український дизайнер Андре Тан поділився своїм баченням того, що поступово виходить із гардеробів і втрачає актуальність.

Новини.LIVE з посиланням на соціальні мережі Андре Тана.

І якщо коротко, то про деякі тренди, які ще вчора здавалися актуальними, сьогодні варто забути.

Сатинові балетки та стиль ballet core

Почнемо з взуття. За словами дизайнера, сатинові балетки на зав’язках поступово втрачають свою популярність. Колись вони ідеально вписувалися в ніжний стиль ballet core — з легкими сукнями, стрічками, напівпрозорими тканинами.

Але зараз ця естетика відходить на другий план. Разом із нею відходять і гетри, які довго були "родзинкою" образів у цьому стилі. Тобто все, що повторює балетну форму, поступово зникає з моди.

Сліп-топи з мереживом

Ще один момент — асиметричні сліп-топи з мереживними вставками. Вони довго трималися в трендах як щось романтичне й трохи зухвале одночасно. Але зараз мода рухається в інший бік, тому такі речі поступово переходять у категорію "було актуально раніше".

Овальні окуляри в стилі Miu Miu

Окремо дизайнер звернув увагу на аксесуари. Зокрема, овальні окуляри, які стали популярними завдяки бренду Miu Miu. Вони ще зовсім недавно були всюди: у блогерів, на подіумах, у street style. Але зараз їхня хвиля йде на спад. Це не означає, що їх треба негайно прибрати, але як головний акцент образу вони вже не працюють, як раніше.

Штани-"аладіни"

Вони ще залишаються в гардеробах і навіть можуть "дожити" цю весну. Але тенденція зрозуміла: їхня популярність поступово зменшується. Якщо раніше це був сміливий модний жест, то зараз вони вже не викликають того ефекту новизни.

По суті, мода знову робить звичний поворот і те, що ще вчора здавалося трендом, сьогодні поступово стає просто частиною модної історії.

