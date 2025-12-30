Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стилістка назвала модні провали 2026 року, яких слід уникати

Стилістка назвала модні провали 2026 року, яких слід уникати

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 10:39
Стилістка розкрила речі, які соромно носити у 2026 — антитренди
Дівчина в костюмі. Фото: freepik

Майже все, що було актуальним у 2025 році, залишається і в новому. Але два тренди, які полюбляють багато людей, поступово виходять із моди.

Стилістка Галина Денисюк пояснила в коментарі "РБК-Україна", про що йдеться.

Реклама
Читайте також:

Які речі час відпустити у 2026 році

Скінні-джинси

Обтислі джинси поступово виходять із моди. Але якщо вони залишаються комфортними і улюбленими, їх можна адаптувати до актуального образу.

"Якщо вам подобається, залишаємо, додаємо аксесуари й маємо стильний вигляд. Буде добре з високими чоботами з широкою халявою", — розповіла Денисюк.

Які джинси вже давно втратили актуальність
Джинси-скінні. Фото з Instagram

Це означає, що скінні не треба викидати, якщо ви їх носите роками і вам в них добре. Але треба розуміти, що стилізувати їх треба по-новому. Просто правильно їх доповнюйте — широкими чоботами, об'ємним верхом або масивними аксесуарами.

Речі-оверсайз

Оверсайз, який довгий час домінував у гардеробах, теж відходить. Натомість у моді — більш приталені силуети, що підкреслюють фігуру. Але це не означає повну відмову від об'ємного одягу.

"Ми можемо одягнути штани палаццо, але додати жакет, який буде підкреслювати вашу талію", — наголосила стилістка.

Стилістка назвала модні провали 2026 року, яких слід уникати - фото 2
Дівчина в светр-оверсайз. Фото з Instagram 

Але головне дотримуватись балансу. Якщо низ об'ємний, верх має бути більш структурованим. Якщо верх широкий, низ має бути чіткішим.

Одним словом, якщо у вас в шафі є скінні-джинси, і ви їх любите — не викидайте. Просто носіть їх інакше: з високими чоботами, об'ємним светром, масивними аксесуарами. Так вони будуть мати актуальніший вигляд.

Якщо у вас багато речей оверсайз — теж не треба все викидати. Просто перестаньте комбінувати об'ємний верх з об'ємним низом. Обирайте щось одне: або широкі штани з приталеним топом, або об'ємний светр з вузькими джинсами.

Раніше ми писали про те, які речі досвідчений стиліст не бачить сенсу купувати взагалі.

Також ми повідомляли, що деякі тренди серед взуття з 2010-го краще не повертати.

мода одяг стиль антитренди 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації