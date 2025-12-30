Стилістка розкрила речі, які соромно носити у 2026 — антитренди

Дівчина в костюмі. Фото: freepik

Майже все, що було актуальним у 2025 році, залишається і в новому. Але два тренди, які полюбляють багато людей, поступово виходять із моди.

Стилістка Галина Денисюк пояснила в коментарі "РБК-Україна", про що йдеться.

Які речі час відпустити у 2026 році

Скінні-джинси

Обтислі джинси поступово виходять із моди. Але якщо вони залишаються комфортними і улюбленими, їх можна адаптувати до актуального образу.

"Якщо вам подобається, залишаємо, додаємо аксесуари й маємо стильний вигляд. Буде добре з високими чоботами з широкою халявою", — розповіла Денисюк.

Джинси-скінні. Фото з Instagram

Це означає, що скінні не треба викидати, якщо ви їх носите роками і вам в них добре. Але треба розуміти, що стилізувати їх треба по-новому. Просто правильно їх доповнюйте — широкими чоботами, об'ємним верхом або масивними аксесуарами.

Речі-оверсайз

Оверсайз, який довгий час домінував у гардеробах, теж відходить. Натомість у моді — більш приталені силуети, що підкреслюють фігуру. Але це не означає повну відмову від об'ємного одягу.

"Ми можемо одягнути штани палаццо, але додати жакет, який буде підкреслювати вашу талію", — наголосила стилістка.

Дівчина в светр-оверсайз. Фото з Instagram

Але головне дотримуватись балансу. Якщо низ об'ємний, верх має бути більш структурованим. Якщо верх широкий, низ має бути чіткішим.

Одним словом, якщо у вас в шафі є скінні-джинси, і ви їх любите — не викидайте. Просто носіть їх інакше: з високими чоботами, об'ємним светром, масивними аксесуарами. Так вони будуть мати актуальніший вигляд.

Якщо у вас багато речей оверсайз — теж не треба все викидати. Просто перестаньте комбінувати об'ємний верх з об'ємним низом. Обирайте щось одне: або широкі штани з приталеним топом, або об'ємний светр з вузькими джинсами.

