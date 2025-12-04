Що вийде з моди взимку 2026 — які речі замінять тренди

Дівчина в пуховику. Фото: freepik

Зима не любить поспіху. Тут майже все тримається роками: теплі тканини, строгі пальта, класичне взуття. Але навіть у такому стабільному сезоні є речі, які з часом перестають мати сучасний вигляд. Не тому, що вони погані — просто мода рухається вперед, а ми разом із нею.

Видання 1+1 розповіло про зимові тренди, які поступово сходять зі сцени, і ті варіанти, що прийшли їм на зміну.

Це не заклик викидати півгардероба. Швидше підказка, як освіжити стиль зовсім легкими кроками.

Тренди, що втратять актуальність у 2026

Лофери з китицями в минулому

Лофери з китицями — класика, але зараз вони здаються надто "академічними" й трохи старомодними. Сучасні силуети тяжіють до простоти й чітких ліній, тому на перший план виходять дербі. Мінімалістичні, стримані, з легкою маскулінністю — саме те, що сьогодні має актуальний вигляд. Їх носять із широкими брюками, мініспідницями й теплими зимовими сукнями.

Дербі. Фото з Instagram

Гольфи та підбори

Комбінація "гольфи та туфлі" колись здавалася сміливим прийомом, але тепер уже має надто театральний вигляд. А от бордові колготки відтінку к’янті стали справжньою зіркою зими 2026. Вони подовжують силует, красиво поєднуються з чорною, сірою, графітовою гамою й додають образу виразності без зайвих зусиль.

Бордові колготи в образі. Фото з Instagram

Пуховики з поясом

Пуховик із поясом був улюбленцем багатьох зим поспіль. Та його епоха м’яко завершилася — силуети змінилися, і зараз хочеться чогось м’якшого й більш "міського".

Екошуби ідеально потрапили в цей запит. Вони тактильні, стильні, трохи іронічні та водночас мають справді розкішний вигляд. Така шуба піднімає рівень будь-якого образу: від деніму до суворих чорних брюк.

Біла екошуба. Фото з Instagram

Оперні рукавички

Довгі рукавички мали ефектний вигляд, але були абсолютно нефункціональними для щоденної зими. У сезоні 2026 у фаворі короткі шкіряні моделі — стримані, акуратні, але все ще елегантні. Найдоречніші будуть глибокі відтінки: чорний, темний шоколад, графіт.

Оперні рукавички. Фото з Instagram

Массивні челсі

Колись челсі на товстій підошві рятували будь-який casual-образ, але сьогодні їхня грубість часто перевантажує низ. Чоботи-носки — зовсім інша історія. Вони створюють акуратний контур, роблять силует легшим і виглядають значно дорожче, ніж коштують. Це зимова альтернатива балеткам: зручні, м’які на вигляд і неймовірно універсальні.

Якщо дивитися на всі ці зміни разом, можна побачити головний тренд сезону: чисті лінії, продумані силуети й м’які акценти. Трохи стриманості, трохи кольору і зимовий гардероб грає зовсім інакше, без радикальних покупок і різких кроків.

