Що вийде з моди взимку 2026 — які речі замінять тренди

Зимові тренди, що застаріють у 2026 — чим їх замінити
Зима не любить поспіху. Тут майже все тримається роками: теплі тканини, строгі пальта, класичне взуття. Але навіть у такому стабільному сезоні є речі, які з часом перестають мати сучасний вигляд. Не тому, що вони погані — просто мода рухається вперед, а ми разом із нею.
Видання 1+1 розповіло про зимові тренди, які поступово сходять зі сцени, і ті варіанти, що прийшли їм на зміну.
Це не заклик викидати півгардероба. Швидше підказка, як освіжити стиль зовсім легкими кроками.
Тренди, що втратять актуальність у 2026
Лофери з китицями в минулому
Лофери з китицями — класика, але зараз вони здаються надто "академічними" й трохи старомодними. Сучасні силуети тяжіють до простоти й чітких ліній, тому на перший план виходять дербі. Мінімалістичні, стримані, з легкою маскулінністю — саме те, що сьогодні має актуальний вигляд. Їх носять із широкими брюками, мініспідницями й теплими зимовими сукнями.
Гольфи та підбори
Комбінація "гольфи та туфлі" колись здавалася сміливим прийомом, але тепер уже має надто театральний вигляд. А от бордові колготки відтінку к’янті стали справжньою зіркою зими 2026. Вони подовжують силует, красиво поєднуються з чорною, сірою, графітовою гамою й додають образу виразності без зайвих зусиль.
Пуховики з поясом
Пуховик із поясом був улюбленцем багатьох зим поспіль. Та його епоха м’яко завершилася — силуети змінилися, і зараз хочеться чогось м’якшого й більш "міського".
Екошуби ідеально потрапили в цей запит. Вони тактильні, стильні, трохи іронічні та водночас мають справді розкішний вигляд. Така шуба піднімає рівень будь-якого образу: від деніму до суворих чорних брюк.
Оперні рукавички
Довгі рукавички мали ефектний вигляд, але були абсолютно нефункціональними для щоденної зими. У сезоні 2026 у фаворі короткі шкіряні моделі — стримані, акуратні, але все ще елегантні. Найдоречніші будуть глибокі відтінки: чорний, темний шоколад, графіт.
Массивні челсі
Колись челсі на товстій підошві рятували будь-який casual-образ, але сьогодні їхня грубість часто перевантажує низ. Чоботи-носки — зовсім інша історія. Вони створюють акуратний контур, роблять силует легшим і виглядають значно дорожче, ніж коштують. Це зимова альтернатива балеткам: зручні, м’які на вигляд і неймовірно універсальні.
Якщо дивитися на всі ці зміни разом, можна побачити головний тренд сезону: чисті лінії, продумані силуети й м’які акценти. Трохи стриманості, трохи кольору і зимовий гардероб грає зовсім інакше, без радикальних покупок і різких кроків.
Раніше ми писали про те, які антитренди активно обговорюють стилісти цього сезону.
Також ми повідомляли, що є і джинси, котрі залишили статус модного фасону у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!