Зимние тренды, которые устареют в 2026 — чем их заменить

Зимние тренды, которые устареют в 2026 — чем их заменить

Дата публикации 4 декабря 2025 18:24
Что выйдет из моды зимой 2026 — какие вещи заменят тренды
Девушка в пуховике. Фото: freepik

Зима не любит спешки. Здесь почти все держится годами: теплые ткани, строгие пальто, классическая обувь. Но даже в таком стабильном сезоне есть вещи, которые со временем перестают выглядеть современно. Не потому, что они плохие — просто мода движется вперед, а мы вместе с ней.

Издание 1+1 рассказало о зимних трендах, которые постепенно сходят со сцены, и тех вариантах, которые пришли им на смену.

Это не призыв выбрасывать полгардероба. Скорее подсказка, как освежить стиль совсем легкими шагами.

Тренды, которые потеряют актуальность в 2026 году

Лоферы с кисточками в прошлом

Лоферы с бахромой — классика, но сейчас они кажутся слишком "академичными" и немного старомодными. Современные силуэты тяготеют к простоте и четким линиям, поэтому на первый план выходят дерби.
Минималистичные, сдержанные, с легкой маскулинностью — именно то, что сегодня выглядит актуально. Их носят с широкими брюками, мини-юбками и теплыми зимними платьями.

Дербі прийшли на заміну лоферам
Дерби. Фото из Instagram

Гольфы и каблуки

Комбинация "гольфы и туфли" когда-то казалась смелым приемом, но теперь уже выглядит слишком театрально. А вот бордовые колготки оттенка кьянти стали настоящей звездой зимы 2026. Они удлиняют силуэт, красиво сочетаются с черной, серой, графитовой гаммой и добавляют образу выразительности без лишних усилий.

Бордові колготи на холодний сезон, що треба
Бордовые колготы в образе. Фото из Instagram

Пуховики с поясом

Пуховик с поясом был любимцем многих зим подряд. Но его эпоха мягко завершилась — силуэты изменились, и сейчас хочется чего-то более мягкого и "городского".

Эко-шубы идеально попали в этот запрос. Они тактильные, стильные, немного ироничные и при этом выглядят действительно роскошно. Такая шуба поднимает уровень любого образа: от денима до строгих черных брюк.

Екошуби вже який рік поспіль в тренді
Белая эко-шуба. Фото из Instagram

Оперные перчатки

Длинные перчатки выглядели эффектно, но были абсолютно нефункциональными для ежедневной зимы. В сезоне 2026 в фаворе короткие кожаные модели — сдержанные, аккуратные, но все еще элегантные. Самыми уместными будут глубокие оттенки: черный, темный шоколад, графит.

Замість довгих перчаток оберіть короткі
Оперные перчатки. Фото из Instagram

Массивные челси

Когда-то челси на толстой подошве спасали любой casual-образ, но сегодня их грубость часто перегружает низ. Ботинки-носки — совсем другая история. Они создают аккуратный контур, делают силуэт легче и выглядят значительно дороже, чем стоят. Это зимняя альтернатива балеткам: удобные, мягкие на вид и невероятно универсальные.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если смотреть на все эти изменения вместе, можно увидеть главный тренд сезона: чистые линии, продуманные силуэты и мягкие акценты. Немного сдержанности, немного цвета и зимний гардероб играет совсем иначе, без радикальных покупок и резких шагов.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
