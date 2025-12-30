Видео
Стилист назвала модные провалы 2026, которых следует избегать

Стилист назвала модные провалы 2026, которых следует избегать

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 10:39
Стилист раскрыла вещи, которые стыдно носить в 2026 году — антитренды
Девушка в костюме. Фото: freepik

Почти все, что было актуально в 2025 году, остается и в новом. Но два тренда, которые любят многие люди, постепенно выходят из моды.

Стилист Галина Денисюк объяснила в комментарии "РБК-Україна", о чем идет речь.

Читайте также:

Какие вещи пора отпустить в 2026 году

Скинни-джинсы

Обтягивающие джинсы постепенно выходят из моды. Но если они остаются комфортными и любимыми, их можно адаптировать к актуальному образу.

"Если вам нравится, оставляем, добавляем аксессуары и выглядим стильно. Будет хорошо с высокими сапогами с широким голенищем", — рассказала Денисюк.

Які джинси вже давно втратили актуальність
Джинсы-скинни. Фото из Instagram

Это означает, что скинни не надо выбрасывать, если вы их носите годами и вам в них хорошо. Но надо понимать, что стилизовать их надо по-новому. Просто правильно их дополняйте — широкими сапогами, объемным верхом или массивными аксессуарами.

Вещи-оверсайз

Оверсайз, который долгое время доминировал в гардеробах, тоже отходит. Вместо этого в моде — более приталенные силуэты, подчеркивающие фигуру. Но это не означает полный отказ от объемной одежды.

"Мы можем надеть брюки палаццо, но добавить жакет, который будет подчеркивать вашу талию", — подчеркнула стилист.

Стилист назвала модные провалы 2026, которых следует избегать - фото 2
Девушка в свитере-оверсайз. Фото из Instagram

Но главное соблюдать баланс. Если низ объемный, верх должен быть более структурированным. Если верх широкий, низ должен быть более четким.

Одним словом, если у вас в шкафу есть скинни-джинсы, и вы их любите — не выбрасывайте. Просто носите их иначе: с высокими сапогами, объемным свитером, массивными аксессуарами. Так они будут выглядеть более актуально.

Если у вас много вещей оверсайз — тоже не надо все выбрасывать. Просто перестаньте комбинировать объемный верх с объемным низом. Выбирайте что-то одно: либо широкие брюки с приталенным топом, либо объемный свитер с узкими джинсами.

Ранее мы писали о том, какие вещи опытный стилист не видит смысла покупать вообще.

Также мы сообщали, что некоторые тренды среди обуви из 2010-го лучше не возвращать.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
