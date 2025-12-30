Стилист раскрыла вещи, которые стыдно носить в 2026 году — антитренды

Стилист назвала модные провалы 2026, которых следует избегать
Почти все, что было актуально в 2025 году, остается и в новом. Но два тренда, которые любят многие люди, постепенно выходят из моды.
Стилист Галина Денисюк объяснила в комментарии "РБК-Україна", о чем идет речь.
Какие вещи пора отпустить в 2026 году
Скинни-джинсы
Обтягивающие джинсы постепенно выходят из моды. Но если они остаются комфортными и любимыми, их можно адаптировать к актуальному образу.
"Если вам нравится, оставляем, добавляем аксессуары и выглядим стильно. Будет хорошо с высокими сапогами с широким голенищем", — рассказала Денисюк.
Это означает, что скинни не надо выбрасывать, если вы их носите годами и вам в них хорошо. Но надо понимать, что стилизовать их надо по-новому. Просто правильно их дополняйте — широкими сапогами, объемным верхом или массивными аксессуарами.
Вещи-оверсайз
Оверсайз, который долгое время доминировал в гардеробах, тоже отходит. Вместо этого в моде — более приталенные силуэты, подчеркивающие фигуру. Но это не означает полный отказ от объемной одежды.
"Мы можем надеть брюки палаццо, но добавить жакет, который будет подчеркивать вашу талию", — подчеркнула стилист.
Но главное соблюдать баланс. Если низ объемный, верх должен быть более структурированным. Если верх широкий, низ должен быть более четким.
Одним словом, если у вас в шкафу есть скинни-джинсы, и вы их любите — не выбрасывайте. Просто носите их иначе: с высокими сапогами, объемным свитером, массивными аксессуарами. Так они будут выглядеть более актуально.
Если у вас много вещей оверсайз — тоже не надо все выбрасывать. Просто перестаньте комбинировать объемный верх с объемным низом. Выбирайте что-то одно: либо широкие брюки с приталенным топом, либо объемный свитер с узкими джинсами.
Ранее мы писали о том, какие вещи опытный стилист не видит смысла покупать вообще.
Также мы сообщали, что некоторые тренды среди обуви из 2010-го лучше не возвращать.
Читайте Новини.LIVE!