4 пари взуття, які стануть базою вашого гардероба цієї весни

Дата публікації: 11 квітня 2026 08:22
Актуальні моделі взуття весни-літа 2026: головні тренди
Чорні моделі взуття. Фото: freepik

Весна-літо 2026 — час, коли взуття нарешті може бути і красивим, і зручним водночас. Вам не доведеться більше вибирати між стилем і комфортом — цього сезону бренди зробили ставку на те, щоб ми почувалися впевнено й легко кожного дня.

Новини.LIVE розповість, яке взуття обрати у 2026 році.

Яке взуття носити у 2026 році

Кросівки

Кросівки нікуди не поділися і залишаються фаворитами сезону. Чисті білі моделі мінімалістичного стилю або легкий ретро-дизайн з тонкою підошвою — обирайте те, що вам до душі. Вони пасують майже до всього: джинси, легка сукня, спідниця. І що найприємніше — у них можна гуляти цілий день, не відчуваючи втоми.

Кросівки, які можуть стати базою гардеробу
Кросівки в повсякденному образі. Фото з Instagram

Балетки

Балетки повернулися у моду, і вони просто створені для тих, хто любить витончені деталі. Шкіра або замша, гострий носок — цього достатнього, щоб ніжки мали стрункий вигляд, а образ був жіночним навіть без підборів. Носіть їх з укороченими джинсами чи класичним mom-fit.

Балетки, що створені для вишуканих образів
Коричневі замшеві балетки. Фото з Instagram

Взуття з тваринним принтом

Якщо хочеться додати трохи драйву у свій лук, то зверніть увагу на такі прийти як леопард, змія або зебра. Таке сміливе взуття одразу робить образ цікавим. Потрібно лише дотримуватися балансу і не перевантажувати образ іншими деталями. Один яскравий акцент працює набагато краще, ніж кілька одразу.

Тваринний принт залишається в тренді
Взуття з оригінальним принтом. Фото з Instagram

Лофери

Лофери — це про класику, яка завжди з вами. Чорні або коричневі на низькій підошві підкреслюють структуру образу і роблять його доглянутим. Прямі джинси, біла сорочка — достатньо, щоб мати дорогий вигляд.

Лофери давно вже стали класикою
Чорні лофери. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, в якому кольорі балетки вважаються найбільш універсальними. Лише враховуйте те, що важливий не тільки колір, але і форма.

Також Новини.LIVE повідомляли, які ретро-кросівки в стилі 90-х можуть стати найбільш популярними у 2026 році. Це та сама річ, яка ще кілька років тому здавалася назавжди забутою.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
