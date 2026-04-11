Главная Мода 4 пары обуви, которые станут базой вашего гардероба этой весной

4 пары обуви, которые станут базой вашего гардероба этой весной

Дата публикации 11 апреля 2026 08:22
Актуальные модели обуви весны-лета 2026: главные тренды
Черные модели обуви. Фото: freepik

Весна-лето 2026 — время, когда обувь наконец-то может быть и красивой, и удобной одновременно. Вам не придется больше выбирать между стилем и комфортом — в этом сезоне бренды сделали ставку на то, чтобы мы чувствовали себя уверенно и легко каждый день.

Новини.LIVE расскажет, какую обувь выбрать в 2026 году.

Какую обувь носить в 2026 году

Кроссовки

Кроссовки никуда не делись и остаются фаворитами сезона. Чистые белые модели минималистичного стиля или легкий ретро-дизайн с тонкой подошвой — выбирайте то, что вам по душе. Они подходят почти ко всему: джинсы, легкое платье, юбка. И что самое приятное — в них можно гулять целый день, не ощущая усталости.

Кросівки, які можуть стати базою гардеробу
Кроссовки в повседневном образе. Фото из Instagram

Балетки

Читайте также:

Балетки вернулись в моду, и они просто созданы для тех, кто любит изящные детали. Кожа или замша, острый носок — этого достаточного, чтобы ножки выглядели стройными, а образ был женственным даже без каблуков. Носите их с укороченными джинсами или классическим mom-fit.

Балетки, що створені для вишуканих образів
Коричневые замшевые балетки. Фото из Instagram

Обувь с животным принтом

Если хочется добавить немного драйва в свой лук, то обратите внимание на такие принты как леопард, змея или зебра. Такая смелая обувь сразу делает образ интересным. Нужно лишь соблюдать баланс и не перегружать образ другими деталями. Один яркий акцент работает гораздо лучше, чем несколько сразу.

Тваринний принт залишається в тренді
Обувь с оригинальным принтом. Фото из Instagram

Лоферы

Лоферы — это про классику, которая всегда с вами. Черные или коричневые на низкой подошве подчеркивают структуру образа и делают его ухоженным. Прямые джинсы, белая рубашка — достаточно, чтобы выглядеть дорого.

Лофери давно вже стали класикою
Черные лоферы. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, в каком цвете балетки считаются самыми универсальными. Только учитывайте то, что важен не только цвет, но и форма.

Также Новини.LIVE сообщали, какие ретро-кроссовки в стиле 90-х могут стать наиболее популярными в 2026 году. Это та самая вещь, которая еще несколько лет назад казалась навсегда забытой.

2026 год модная обувь на весну трендовая обувь
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
