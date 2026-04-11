Актуальные модели обуви весны-лета 2026: главные тренды

Черные модели обуви. Фото: freepik

Весна-лето 2026 — время, когда обувь наконец-то может быть и красивой, и удобной одновременно. Вам не придется больше выбирать между стилем и комфортом — в этом сезоне бренды сделали ставку на то, чтобы мы чувствовали себя уверенно и легко каждый день.

Новини.LIVE расскажет, какую обувь выбрать в 2026 году.

Какую обувь носить в 2026 году

Кроссовки

Кроссовки никуда не делись и остаются фаворитами сезона. Чистые белые модели минималистичного стиля или легкий ретро-дизайн с тонкой подошвой — выбирайте то, что вам по душе. Они подходят почти ко всему: джинсы, легкое платье, юбка. И что самое приятное — в них можно гулять целый день, не ощущая усталости.

Балетки

Балетки вернулись в моду, и они просто созданы для тех, кто любит изящные детали. Кожа или замша, острый носок — этого достаточного, чтобы ножки выглядели стройными, а образ был женственным даже без каблуков. Носите их с укороченными джинсами или классическим mom-fit.

Обувь с животным принтом

Если хочется добавить немного драйва в свой лук, то обратите внимание на такие принты как леопард, змея или зебра. Такая смелая обувь сразу делает образ интересным. Нужно лишь соблюдать баланс и не перегружать образ другими деталями. Один яркий акцент работает гораздо лучше, чем несколько сразу.

Лоферы

Лоферы — это про классику, которая всегда с вами. Черные или коричневые на низкой подошве подчеркивают структуру образа и делают его ухоженным. Прямые джинсы, белая рубашка — достаточно, чтобы выглядеть дорого.

