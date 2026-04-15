Андре Тан назвал вещи, что вышли из моды в 2026 году

Андре Тан назвал вещи, что вышли из моды в 2026 году

Дата публикации 15 апреля 2026 10:37
Вещи, вышедшие из моды весной-2026: список от Андре Тана
Андре Тан. Кадр из видео

Весна 2026 года еще даже не успела полноценно начаться, а в модном мире уже говорят о прощании с некоторыми вещами. Украинский дизайнер Андре Тан поделился своим видением того, что постепенно выходит из гардеробов и теряет актуальность.

Расскажет Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Андре Тана.

И если коротко, то о некоторых трендах, которые еще вчера казались актуальными, сегодня стоит забыть.

Сатиновые балетки и стиль ballet core

Начнем с обуви. По словам дизайнера, сатиновые балетки на завязках постепенно теряют свою популярность. Когда-то они идеально вписывались в нежный стиль ballet core — с легкими платьями, лентами, полупрозрачными тканями.

Но сейчас эта эстетика отходит на второй план. Вместе с ней уходят и гетры, которые долго были "изюминкой" образов в этом стиле. То есть все, что повторяет балетную форму, постепенно исчезает из моды.

Читайте также:

Слип-топы с кружевом

Еще один момент — асимметричные слип-топы с кружевными вставками. Они долго держались в трендах как нечто романтичное и немного дерзкое одновременно. Но сейчас мода движется в другую сторону, поэтому такие вещи постепенно переходят в категорию "было актуально раньше".

Овальные очки в стиле Miu Miu

Отдельно дизайнер обратил внимание на аксессуары. В частности, овальные очки, которые стали популярными благодаря бренду Miu Miu. Они еще совсем недавно были повсюду: у блогеров, на подиумах, в street style. Но сейчас их волна идет на спад. Это не значит, что их надо немедленно убрать, но как главный акцент образа они уже не работают, как раньше.

Брюки-"аладины"

Они еще остаются в гардеробах и даже могут "дожить" эту весну. Но тенденция понятна: их популярность постепенно уменьшается. Если раньше это был смелый модный жест, то сейчас они уже не вызывают того эффекта новизны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По сути, мода снова делает привычный поворот и то, что еще вчера казалось трендом, сегодня постепенно становится просто частью модной истории.

Ранее мы писали о том, какие пары обуви дополнят любой базовый гардероб. Не придется жертвовать ни стилем, ни комфортом.

Также Новини.LIVE сообщали, какие главные различия между сабо и клогами стоит учитывать при покупке. Обе пары идеально подходят для повседневного стиля.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
