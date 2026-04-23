Речі, які ніколи не виходять з тренду: що радить Андре Тан

Буває, що купуєш модну річ, а наступного сезону вона вже припадає пилом у шафі. Щоб не грати в цю "лотерею", варто прислухатися до порад українського дизайнера Андре Тана. Він виділив кілька базових айтемів, які фешн-блогерки щороку дістають із гардероба, незалежно від того, що там диктують подіуми.

Які речі завжди актуальні

Шкіряний жакет замість звичайної косухи

Ми всі звикли до шкіряних курток-оверсайз, але дизайнер пропонує піти трохи далі. Шкіряний жакет — це більш витончена альтернатива. Чому він кращий? Бо його набагато простіше поєднати як з вечірньою сукнею, так і зі звичайними джинсами. Одним словом, це інвестиція на роки.

Обираємо шовк, а не синтетику

Влітку чи теплою весною ми часто ведемося на гарний принт, ігноруючи склад тканини. Андре Тан нагадує, що поліестер — це точно не те, що хоче відчувати ваша шкіра у спеку. Якщо хочеться мати елегантний вигляд та при цьому почуватися комфортно, краще взяти топ із натурального шовку.

Комір-стійка

Зараз у моді східні мотиви, і бренди активно експериментують із "китайським стилем". Саме тому дизайнер радить обирати жакети з коміром-стійкою. Це перевірена класика, яка має стриманий, але водночас дуже стильний та сучасний вигляд.

Взуття, яке не підведе

Хоча масивні чоботи з широкою халявою все ще часто зʼявляються в Instagram, мода на них може минути досить швидко. А от класичні ботильйони — це база на всі часи. Вони універсальні, підходять під будь-яку довжину спідниці чи брюк і ніколи не потраплять до списку антитрендів.

