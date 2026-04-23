Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Андре Тан вказав на речі, які працюють у будь-якому сезоні

Андре Тан вказав на речі, які працюють у будь-якому сезоні

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 18:25
Речі, які ніколи не виходять з тренду: що радить Андре Тан
Андре Тан. Кадр з відео

Буває, що купуєш модну річ, а наступного сезону вона вже припадає пилом у шафі. Щоб не грати в цю "лотерею", варто прислухатися до порад українського дизайнера Андре Тана. Він виділив кілька базових айтемів, які фешн-блогерки щороку дістають із гардероба, незалежно від того, що там диктують подіуми.

Редакція Новини.LIVE пояснить, на що варто зробити ставку цієї весни, щоб ця річ була актуальною.

Які речі завжди актуальні

Шкіряний жакет замість звичайної косухи

Ми всі звикли до шкіряних курток-оверсайз, але дизайнер пропонує піти трохи далі. Шкіряний жакет — це більш витончена альтернатива. Чому він кращий? Бо його набагато простіше поєднати як з вечірньою сукнею, так і зі звичайними джинсами. Одним словом, це інвестиція на роки.

Читайте також:
Обираємо шовк, а не синтетику

Влітку чи теплою весною ми часто ведемося на гарний принт, ігноруючи склад тканини. Андре Тан нагадує, що поліестер — це точно не те, що хоче відчувати ваша шкіра у спеку. Якщо хочеться мати елегантний вигляд та при цьому почуватися комфортно, краще взяти топ із натурального шовку. 

Комір-стійка

Зараз у моді східні мотиви, і бренди активно експериментують із "китайським стилем". Саме тому дизайнер радить обирати жакети з коміром-стійкою. Це перевірена класика, яка має стриманий, але водночас дуже стильний та сучасний вигляд.

Комір-стійка зараз на піку популярності
Куртка з коміром-стійкою. Фото з Instagram

Взуття, яке не підведе

Хоча масивні чоботи з широкою халявою все ще часто зʼявляються в Instagram, мода на них може минути досить швидко. А от класичні ботильйони — це база на всі часи. Вони універсальні, підходять під будь-яку довжину спідниці чи брюк і ніколи не потраплять до списку антитрендів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми писали про те, які речі, на думку українського дизайнера Андре Тан, можуть додавати віку. Їх краще уникати в гардеробі. 

Також Новини.LIVE повідомляли, які речі Андре Тан не радить одягати у 2026 році. Тренди, які назавжди йдуть у минуле.

Андре Тан жіночий одяг базові жіночі речі
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації