Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Легендарная сумка из 90-х стала самым модным аксессуаром лета-2026

Легендарная сумка из 90-х стала самым модным аксессуаром лета-2026

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 13:14
Сумка с леопардовым принтом из 90-х снова в моде: как её носят модницы
Девушка со стильным рюкзаком. Фото: magnific

Еще совсем недавно казалось, что мода на анималистические принты осталась в прошлом. На первый план вышли горошек, полоска и клетка, а вещи с леопардовым принтом уже не так часто попадали в списки главных трендов сезона. Но этим летом ситуация меняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Elle.

Какую сумку носят этим летом настоящие модницы

В центре внимания снова оказались сумки с леопардовым принтом — аксессуар, который хорошо помнят все, кто следил за модой в конце 90-х и в начале 2000-х. Именно тогда такие модели регулярно появлялись в образах знаменитостей и считались одним из самых эффектных способов придать характер даже самому простому наряду.

Сегодня дизайнеры вернули этот тренд, но уже в новом прочтении. Если раньше популярностью пользовались преимущественно небольшие сумки на короткой ручке, то сейчас выбор гораздо шире. В коллекциях можно найти большие тоуты для повседневного использования, сумки-ведра, компактные модели через плечо и даже вечерние варианты для особых случаев.

Яка сумка з 90-х знову актуальна
Fendi. Фото из Elle

Многие полюбили леопардовые сумки именно за то, что они легко вписываются даже в базовый гардероб. Леопардовый принт одинаково хорошо сочетается с джинсами, белыми рубашками, базовыми костюмами и летними платьями. Достаточно добавить такую сумку к привычному образу, чтобы он выглядел интереснее и современнее.

Читайте также:
Леопардова сумка впишеться в базовий гардероб
Chanel. Фото из Elle

В отличие от ярких цветных сумок, которые подходят не ко всему гардеробу, леопардовый принт легко сочетается с большинством оттенков и не требует сложных стилистических решений. Поэтому неудивительно, что в последнее время такие модели все чаще появляются не только на подиумах, но и в стритстайл-хрониках и гардеробах знаменитостей.

Модель сумки, що все частіше можна побачити в образах
Stella McCartney. Фото из Elle

Учитывая популярность этого тренда, леопардовые сумки точно не исчезнут из модных подборок в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, какую альтернативу черной сумке стоит рассмотреть для своих образов в 2026 году. Они тоже легко впишутся в базовый гардероб.

Также Новини.LIVE сообщали, какую винтажную сумку носит украинская телеведущая Леся Никитюк. У нее с ней получился довольно стильный образ.

90-е новая сумка трендовые сумки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации