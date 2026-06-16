Сумка с леопардовым принтом из 90-х снова в моде: как её носят модницы

Девушка со стильным рюкзаком. Фото: magnific

Еще совсем недавно казалось, что мода на анималистические принты осталась в прошлом. На первый план вышли горошек, полоска и клетка, а вещи с леопардовым принтом уже не так часто попадали в списки главных трендов сезона. Но этим летом ситуация меняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Elle.

Какую сумку носят этим летом настоящие модницы

В центре внимания снова оказались сумки с леопардовым принтом — аксессуар, который хорошо помнят все, кто следил за модой в конце 90-х и в начале 2000-х. Именно тогда такие модели регулярно появлялись в образах знаменитостей и считались одним из самых эффектных способов придать характер даже самому простому наряду.

Сегодня дизайнеры вернули этот тренд, но уже в новом прочтении. Если раньше популярностью пользовались преимущественно небольшие сумки на короткой ручке, то сейчас выбор гораздо шире. В коллекциях можно найти большие тоуты для повседневного использования, сумки-ведра, компактные модели через плечо и даже вечерние варианты для особых случаев.

Fendi. Фото из Elle

Многие полюбили леопардовые сумки именно за то, что они легко вписываются даже в базовый гардероб. Леопардовый принт одинаково хорошо сочетается с джинсами, белыми рубашками, базовыми костюмами и летними платьями. Достаточно добавить такую сумку к привычному образу, чтобы он выглядел интереснее и современнее.

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Chanel. Фото из Elle

В отличие от ярких цветных сумок, которые подходят не ко всему гардеробу, леопардовый принт легко сочетается с большинством оттенков и не требует сложных стилистических решений. Поэтому неудивительно, что в последнее время такие модели все чаще появляются не только на подиумах, но и в стритстайл-хрониках и гардеробах знаменитостей.

Stella McCartney. Фото из Elle

Учитывая популярность этого тренда, леопардовые сумки точно не исчезнут из модных подборок в ближайшее время.

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