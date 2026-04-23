Sold out повсюду: Леся Никитюк показала сумку Gucci за тысячи долларов

Леся Никитюк. Фото из nstagram/lesia_nikituk

Пока весна диктует новые правила гардероба, Леся Никитюк наглядно демонстрирует, во что стоит инвестировать в этом сезоне. Телеведущая поделилась свежими кадрами, где главная роль отведена не просто аксессуару, а настоящему объекту желания — винтажной сумке от Gucci.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему эта сумка достойна внимания.

Что известно о новой сумке Никитюк

Акцент всего образа украинской телеведущей сместился на модель в стиле Boston. Это классика, которая никогда не выходит из моды благодаря своей полукруглой форме и четким линиям. Сумка идеально держит форму, что добавляет всему аутфиту той самой непринужденной элегантности.

Новый образ Леси Никитюк. Фото из Instagram

Почему это удачный выбор сумки

Текстура: Замша глубокого коричневого цвета создает мягкий матовый эффект. Она выглядит интереснее обычной кожи, добавляя образу визуальной стоимости.

Стиль Old Money: Золотистая фурнитура и кожаная отделка ручек — это про "тихую роскошь". Сумка не "кричит" о своем бренде, но ее происхождение легко узнать по безупречному исполнению.

Золотистая фурнитура и кожаная отделка ручек — это про "тихую роскошь". Сумка не "кричит" о своем бренде, но ее происхождение легко узнать по безупречному исполнению. Цена вопроса: Стать обладательницей такой модели сегодня непросто — она давно распродана в официальных бутиках. На ресейл-площадках стоимость такого экземпляра стартует от 1000 до 3000 долларов, и это если вам повезет ее найти.

Чтобы сумка смотрелась максимально выигрышно, Леся не стала перегружать лук лишними цветами. Она мастерски поддержала замшевый тренд идентичной по фактуре курткой, которая красиво переливается на солнце.

Базовые черные джинсы классического кроя стали тем самым нейтральным фоном, благодаря которому внимание зрителя приковано именно к дорогой фактуре замши. Это отличный пример того, как один качественный аксессуар может диктовать настроение всему гардеробу, превращая обычную прогулку в выход в стиле люкс.

