Sold out всюди: Леся Нікітюк показала сумку Gucci за тисячі доларів

Леся Нікітюк. Фото з nstagram/lesia_nikituk

Поки весна диктує нові правила гардероба, Леся Нікітюк наочно демонструє, у що варто інвестувати цього сезону. Телеведуча поділилася свіжими кадрами, де головну роль відведено не просто аксесуару, а справжньому об'єкту бажання — вінтажній сумці від Gucci.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому ця сумка варта уваги.

Що відомо про нову сумку Нікітюк

Акцент усього образу української телеведучої змістився на модель у стилі Boston. Це класика, яка ніколи не виходить із моди завдяки своїй напівокруглій формі та чітким лініям. Сумка ідеально тримає форму, що додає всьому аутфіту тієї самої невимушеної елегантності.

Новий образ Лесі Нікітюк. Фото з Instagram

Чому це вдалий вибір сумки

Текстура: Замша глибокого коричневого кольору створює м'який матовий ефект. Вона має цікавіший вигляд за звичайну шкіру, додаючи образу візуальної вартості.

Замша глибокого коричневого кольору створює м'який матовий ефект. Вона має цікавіший вигляд за звичайну шкіру, додаючи образу візуальної вартості. Стиль Old Money: Золотиста фурнітура та шкіряне оздоблення ручок — це про "тиху розкош". Сумка не "кричить" про свій бренд, але її походження легко впізнати за бездоганним виконанням.

Золотиста фурнітура та шкіряне оздоблення ручок — це про "тиху розкош". Сумка не "кричить" про свій бренд, але її походження легко впізнати за бездоганним виконанням. Ціна питання: Стати власницею такої моделі сьогодні непросто — вона давно розпродана в офіційних бутіках. На ресейл-майданчиках вартість такого екземпляра стартує від 1000 до 3000 доларів, і це якщо вам пощастить її знайти.

Щоб сумка мала максимально виграшно, Леся не стала переобтяжувати лук зайвими кольорами. Вона майстерно підтримала замшевий тренд ідентичною за фактурою курткою, яка гарно переливається на сонці.

Базові чорні джинси класичного крою стали тим самим нейтральним тлом, завдяки якому увага глядача прикута саме до дорогої фактури замші. Це чудовий приклад того, як один якісний аксесуар може диктувати настрій усьому гардеробу, перетворюючи звичайну прогулянку на вихід у стилі люкс.

