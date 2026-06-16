Леопардова сумка 90-х повернулася в моду: як її носять модниці

Дівчина з стильним наплічником. Фото: magnific

Ще зовсім недавно здавалося, що мода на анімалістичні принти залишилася позаду. На перший план вийшли горошок, смужка та клітинка, а леопардові речі вже не так часто потрапляли до списків головних трендів сезону. Але цього літа ситуація змінюється.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на видання Elle.

Яку сумку носять цього літа справжні модниці

У центрі уваги знову опинилися сумки з леопардовим принтом — аксесуар, який добре пам’ятають усі, хто стежив за модою наприкінці 90-х і на початку 2000-х. Саме тоді такі моделі регулярно з’являлися в образах знаменитостей і вважалися одним із найефектніших способів додати характеру навіть найпростішому вбранню.

Сьогодні дизайнери повернули цей тренд, але вже в новому прочитанні. Якщо раніше популярністю користувалися переважно невеликі сумки на короткій ручці, то зараз вибір набагато ширший. У колекціях можна знайти великі тоути для щоденного використання, сумки-відра, компактні моделі через плече та навіть вечірні варіанти для особливих випадків.

Fendi. Фото з Elle

Багато хто полюбив леопардові сумки саме за те, що вони легко вписуються навіть у базовий гардероб. Леопардовий принт однаково добре поєднується з джинсами, білими сорочками, базовими костюмами та літніми сукнями. Достатньо додати таку сумку до звичного образу, щоб він мав цікавіший та сучасніший вигляд.

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Chanel. Фото з Elle

На відміну від яскравих кольорових сумок, які підходять не до всього гардероба, леопардовий принт легко комбінується з більшістю відтінків і не потребує складних стилістичних рішень. Тож не дивно, що останнім часом такі моделі все частіше з’являються не лише на подіумах, а й у стрітстайл-хроніках та гардеробах знаменитостей.

Stella McCartney. Фото з Elle

З огляду на популярність цього тренду, леопардові сумки ще точно не зникнуть із модних добірок найближчим часом.

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