Леопардова сумка 90-х повернулася в моду: як її носять модниці

Легендарна сумка з 90-х стала наймоднішим аксесуаром літа-2026
Ще зовсім недавно здавалося, що мода на анімалістичні принти залишилася позаду. На перший план вийшли горошок, смужка та клітинка, а леопардові речі вже не так часто потрапляли до списків головних трендів сезону. Але цього літа ситуація змінюється.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на видання Elle.
Яку сумку носять цього літа справжні модниці
У центрі уваги знову опинилися сумки з леопардовим принтом — аксесуар, який добре пам’ятають усі, хто стежив за модою наприкінці 90-х і на початку 2000-х. Саме тоді такі моделі регулярно з’являлися в образах знаменитостей і вважалися одним із найефектніших способів додати характеру навіть найпростішому вбранню.
Сьогодні дизайнери повернули цей тренд, але вже в новому прочитанні. Якщо раніше популярністю користувалися переважно невеликі сумки на короткій ручці, то зараз вибір набагато ширший. У колекціях можна знайти великі тоути для щоденного використання, сумки-відра, компактні моделі через плече та навіть вечірні варіанти для особливих випадків.
Багато хто полюбив леопардові сумки саме за те, що вони легко вписуються навіть у базовий гардероб. Леопардовий принт однаково добре поєднується з джинсами, білими сорочками, базовими костюмами та літніми сукнями. Достатньо додати таку сумку до звичного образу, щоб він мав цікавіший та сучасніший вигляд.
На відміну від яскравих кольорових сумок, які підходять не до всього гардероба, леопардовий принт легко комбінується з більшістю відтінків і не потребує складних стилістичних рішень. Тож не дивно, що останнім часом такі моделі все частіше з’являються не лише на подіумах, а й у стрітстайл-хроніках та гардеробах знаменитостей.
З огляду на популярність цього тренду, леопардові сумки ще точно не зникнуть із модних добірок найближчим часом.
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