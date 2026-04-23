4 вещи, которые являются базой в гардеробе стильной и уверенной в себе женщины

Стиль — это не просто одежда, а своеобразная визитная карточка, которая транслирует миру наше внутреннее состояние. Психологи давно заметили, что женщины с твердым характером и высокой самооценкой подсознательно выбирают вещи, подчеркивающие их независимость. Они не гонятся за каждой новинкой, а формируют гардероб, который работает на них, а не наоборот.

Редакция Новини.LIVE перечислит четыре ключевых элемента, которые почти гарантированно найдутся в шкафу уверенной в себе женщины.

Сумка, готовая к любым вызовам

При выборе сумки стильная женщина обращает внимание на качество и пространство. Это может быть солидный кожаный тоут или лаконичный рюкзак, но главное требование — функциональность. В такой сумке рядом с помадой легко уживаются деловой блокнот, павербанк и полезный перекус.

Джинсы прямого кроя

Пока тренды сменяют друг друга, уверенные женщины остаются верными прямым джинсам. Почему? Потому что это идеальный баланс между удобством и эстетикой. Они хорошо держат форму, подчеркивают силуэт и при этом не сковывают движений. Это база, которая выглядит дорого и уместно как на деловой встрече с пиджаком, так и на прогулке в парке.

Удобная обувь

Женщина, которая знает себе цену, не будет терпеть боль ради эффектного вида. Вместо неудобных шпилек она скорее выберет элегантные лоферы, стильные кеды или обувь на устойчивом каблуке. Логика здесь проста: когда ногам комфортно, можно покорять вершины, не отвлекаясь на мелкие неудобства. Это выбор человека, для которого собственный комфорт и продуктивность важнее мнения окружающих.

Читайте также:

Базовые футболки как символ лаконичности

В гардеробе уверенной женщины всегда есть место для идеально белой и черной футболок без лишних принтов или надписей. Это тот случай, когда простота становится признаком силы. Такие вещи легко миксуются с чем угодно — от классических брюк до спортивных штанов. Отсутствие декора лишь подчеркивает личность самой женщины, не перетягивая внимание на одежду.

Ранее мы писали о том, какие вещи потеряли актуальность в 2026 году. По этому поводу высказался украинский дизайнер Андре Тан.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые вещи из 90-х вернулись в моду. Их при желании каждая может добавить в свой гардероб.