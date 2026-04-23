4 речі, які є базою в гардеробі стильної та впевненої в собі жінки

Стиль — це не просто одяг, а своєрідна візитна картка, яка транслює світу наш внутрішній стан. Психологи давно помітили, що жінки з твердим характером та високою самооцінкою підсвідомо обирають речі, що підкреслюють їхню незалежність. Вони не женуться за кожною новинкою, а формують гардероб, який працює на них, а не навпаки.

Редакція Новини.LIVE перерахує чотири ключові елементи, які майже гарантовано знайдуться у шафі впевненої в собі жінки.

Сумка, що готова до будь-яких викликів

При виборі сумки стильна жінка звертає увагу на якість і простір. Це може бути солідний шкіряний тоут або лаконічний рюкзак, але головна вимога — функціональність. У такій сумці поруч із помадою легко вживаються діловий блокнот, павербанк та корисний перекус.

Джинси прямого крою

Поки тренди змінюють один одного, впевнені жінки залишаються вірними прямим джинсам. Чому? Бо це ідеальний баланс між зручністю та естетикою. Вони гарно тримають форму, підкреслюють силует і при цьому не сковують рухів. Це база, яка має дорогий і доречний вигляд як на діловій зустрічі з піджаком, так і на прогулянці в парку.

Зручне взуття

Жінка, яка знає собі ціну, не буде терпіти біль заради ефектного вигляду. Замість незручних шпильок вона швидше обере елегантні лофери, стильні кеди або взуття на стійких підборах. Логіка тут проста: коли ногам комфортно, можна підкорювати вершини, не відволікаючись на дрібні незручності. Це вибір людини, для якої власний комфорт і продуктивність важливіші за думку оточуючих.

Базові футболки як символ лаконічності

У гардеробі впевненої жінки завжди є місце для ідеально білої та чорної футболок без зайвих принтів чи написів. Це той випадок, коли простота стає ознакою сили. Такі речі легко міксуються з чим завгодно — від класичних брюк до спортивних штанів. Відсутність декору лише підкреслює особистість самої жінки, не перетягуючи увагу на одяг.

