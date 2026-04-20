Як мати молодший на 10 років вигляд у джинсах: моделі, які варто розглянути

Джинси давно стали базовою річчю гардероба, яка однаково доречна і в 25, і в 50. Змінюється лише підхід до вибору джинсів — він став більш уважний, спокійний і практичний.

Найчастіше проблеми починаються тоді, коли вибір робиться "по моді", а не під себе. Але джинси — це якраз той випадок, де краще трохи відступити від трендів і знайти свій комфортний варіант.

Трендові джинси для зрілих жінок у 2026 році

Прямі джинси

Найкращий вигляд мають джинси, які не обтягують і не висять. Золота середина — прямі силуети, "mom jeans", трохи розслаблені варіанти типу бойфрендів або бананів. Вони чудово тримають форму, але не додають зайвого об’єму.

Посадка вирішує більше, ніж здається

Багато хто автоматично обирає високу посадку, думаючи, що вона найкраще приховує живіт. Але це працює не завжди. Якщо є виражений об’єм у зоні талії, завищена лінія може лише його підкреслити. Більш універсальним варіантом часто стає середня посадка.

Деталі, які краще прибрати

Коли мова про джинси у зрілому віці, простота працює краще за декор. Потертості, рвані елементи, яскраві нашивки чи активна фурнітура тільки псують образ.

Укорочені моделі можуть бути стильними, але вони "працюють" не на всіх однаково. Високим жінкам від них краще відмовитись, бо вони можуть візуально спотворювати пропорції. Тому краще орієнтуватися не на тренд, а на власне відображення в дзеркалі.

