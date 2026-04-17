Головна Мода Трендова модель джинсів, яка вдало підкреслить вашу фігуру

Трендова модель джинсів, яка вдало підкреслить вашу фігуру

Дата публікації: 17 квітня 2026 19:31
Модні джинси, що вигідно виділяють талію: з чим поєднувати
Джинси. Фото: freepik

Джинси з високою талією давно стали тією річчю, яка виручає майже в будь-якій ситуації. Вони тримають форму, підкреслюють лінію талії й дають відчуття зібраного образу навіть тоді, коли зверху просто звичайна футболка.

Новини.LIVE пояснить, чому це кращий вибір, якщо хочете мати вдалий вигляд.

Джинси, яку роблять фігуру стрункішою

Найкраще носити їх із речами, які можна заправити всередину. Це може бути проста біла сорочка, трикотажний топ або легка блуза. Коли верх зафіксований у поясі, силует одразу має більш витягнутий вигляд, а талія стає виразнішою. Якщо не хочеться повністю заправляти річ, можна залишити трохи недбалості в образі: частково спереду або з одного боку. 

Окремо варто згадати білу сорочку. Вона легко створює відчуття акуратності й стриманості. У поєднанні з джинсами з високою посадкою та класичними човниками виходить простий, але зібраний діловий варіант, який не потребує додаткової стилізації.

Ще раз наголосимо на тому, що ці джинси візуально прибирають зайве в зоні живота і роблять ноги довшими. Особливо це помітно, якщо обрати темні відтінки деніму. 

Взуття теж сильно впливає на загальне враження. Підбори або платформа додають зросту й роблять образ більш витонченим. Кросівки і кеди, навпаки, дають розслаблений настрій і добре працюють із широкими або прямими моделями джинсів. А класичні човники легко переводять образ у більш жіночний і зібраний стиль.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва показала, на яких трендових джинсах варто зробити акцент в своєму весінньому образі. Мова про модель, що прийшла в сучасну вуличну моду з 90-х.

Також Новини.LIVE повідомляли, що варто розглянути як альтернативу звичайним джинсам. Будете мати значно елегантніший вигляд.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Реклама

