Модные джинсы, что выгодно выделяют талию: с чем сочетать

Джинсы с высокой талией давно стали той вещью, которая выручает практически в любой ситуации. Они держат форму, подчеркивают линию талии и дают ощущение собранного образа даже тогда, когда сверху просто обычная футболка.

Джинсы с высокой талией давно стали той вещью, которая выручает практически в любой ситуации.

Джинсы, которые делают фигуру стройнее

Лучше всего носить их с вещами, которые можно заправить внутрь. Это может быть простая белая рубашка, трикотажный топ или легкая блуза. Когда верх зафиксирован в поясе, силуэт сразу выглядит более вытянутым, а талия становится более выразительной. Если не хочется полностью заправлять вещь, можно оставить немного небрежности в образе: частично спереди или с одной стороны.

Отдельно стоит упомянуть белую рубашку. Она легко создает ощущение аккуратности и сдержанности. В сочетании с джинсами с высокой посадкой и классическими лодочками получается простой, но собранный деловой вариант, который не нуждается в дополнительной стилизации.

Еще раз подчеркнем, что эти джинси визуально убирают лишнее в зоне живота и делают ноги длиннее. Особенно это заметно, если выбрать темные оттенки денима.

Обувь тоже сильно влияет на общее впечатление. Каблуки или платформа добавляют роста и делают образ более утонченным. Кроссовки и кеды, наоборот, дают расслабленное настроение и хорошо работают с широкими или прямыми моделями джинсов. А классические лодочки легко переводят образ в более женственный и собранный стиль.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева показала, на каких трендовых джинсах стоит сделать акцент в своем весеннем образе. Речь о модели, пришедшей в современную уличную моду из 90-х.

Также Новини.LIVE сообщали, что стоит рассмотреть в качестве альтернативы обычным джинсам. Будете выглядеть значительно элегантнее.