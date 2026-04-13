Главная Мода Трендовая юбка-карандаш: как альтернатива джинсам в 2026 году

Трендовая юбка-карандаш: как альтернатива джинсам в 2026 году

Дата публикации 13 апреля 2026 18:01
Новый тренд денима в 2026 году: что носить вместо джинсов этой весной
Девушка в джинсовой юбке. Фото: freepik

В модных кругах Парижа и Нью-Йорка активно обсуждают новый деним-тренд, который не имеет почти ничего общего с классическими джинсами. В центре внимания этого сезона — джинсовая юбка-карандаш, которая постепенно вытесняет привычные джинсы и легкие летние юбки.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear.

Что носят вместо джинсов в 2026 году

В сезоне весна-2026 именно этот фасон становится одним из ключевых элементов гардероба, предлагая более собранный, элегантный и одновременно современный силуэт. Стилисты отмечают, что такая юбка легко адаптируется как к повседневным, так и к более утонченным образам.

Тренд уже активно поддерживают модные инфлюенсеры. Сильви Мюс, которую часто называют иконой вневременного стиля, давно интегрирует джинсовую юбку-карандаш в свои образы — сочетая ее с водолазками, ботинками и базовыми топами.

Популярность подтверждают и звезды: Лола Тунг выбирает винтажные модели от Stella McCartney, а среди поклонниц силуэта также Белла Хадид и Нара Смит.

Джинсовая юбка-карандаш постепенно закрепляется как универсальный айтэм весны 2026 года — для тех, кто хочет выглядеть современно, собранно и не испытывает сложности в стилизации.

Ранее мы писали о том, какие трендовые джинсы могут не всем понравиться. Речь не о прямых или мешковатых моделях, к которым уже все успели привыкнуть.

Также Новини.LIVE сообщали о других актуальных джинсах сезона. Новые формы, что стоит иметь в весенне-летнем гардеробе 2026 года.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
