Новый тренд денима в 2026 году: что носить вместо джинсов этой весной

В модных кругах Парижа и Нью-Йорка активно обсуждают новый деним-тренд, который не имеет почти ничего общего с классическими джинсами. В центре внимания этого сезона — джинсовая юбка-карандаш, которая постепенно вытесняет привычные джинсы и легкие летние юбки.

Что носят вместо джинсов в 2026 году

В сезоне весна-2026 именно этот фасон становится одним из ключевых элементов гардероба, предлагая более собранный, элегантный и одновременно современный силуэт. Стилисты отмечают, что такая юбка легко адаптируется как к повседневным, так и к более утонченным образам.

Тренд уже активно поддерживают модные инфлюенсеры. Сильви Мюс, которую часто называют иконой вневременного стиля, давно интегрирует джинсовую юбку-карандаш в свои образы — сочетая ее с водолазками, ботинками и базовыми топами.

Популярность подтверждают и звезды: Лола Тунг выбирает винтажные модели от Stella McCartney, а среди поклонниц силуэта также Белла Хадид и Нара Смит.

Джинсовая юбка-карандаш постепенно закрепляется как универсальный айтэм весны 2026 года — для тех, кто хочет выглядеть современно, собранно и не испытывает сложности в стилизации.

