Новий тренд деніму у 2026 році: що носити замість джинсів цієї весни

Дівчина в джинсовій спідниці.

У модних колах Парижа і Нью-Йорка активно обговорюють новий денім-тренд, який не має майже нічого спільного з класичними джинсами. У центрі уваги цього сезону — джинсова спідниця-олівець, яка поступово витісняє звичні джинси та легкі літні спідниці.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Who What Wear.

Що носить замість джинсів у 2026 році

У сезоні весна-2026 саме цей фасон стає одним із ключових елементів гардероба, пропонуючи більш зібраний, елегантний і водночас сучасний силует. Стилісти відзначають, що така спідниця легко адаптується як до повсякденних, так і до більш витончених образів.

Тренд уже активно підтримують модні інфлюенсери. Сільві Мюс, яку часто називають іконою позачасового стилю, давно інтегрує джинсову спідницю-олівець у свої образи — поєднуючи її з водолазками, черевиками та базовими топами.

Популярність підтверджують і зірки: Лола Тунг обирає вінтажні моделі від Stella McCartney, а серед прихильниць силуету також Белла Хадід і Нара Сміт.

Джинсова спідниця-олівець поступово закріплюється як універсальний айтем весни 2026 року — для тих, хто хоче мати сучасний, зібраний вигляд та немає складності в стилізації.

