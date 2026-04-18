Бра как полноценный элемент образа: новый тренд 2026 года

Девушка в бра.

Весна-лето всегда немного провоцируют моду. Это тот период, когда хочется экспериментов и можно себе их позволить. Один из самых интересных сигналов сезона 2026 года, на который стоит обратить внимание — это возвращение бра как полноценного элемента образа.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Бра как главный акцент образа

В новых коллекциях бра показали сразу несколько крупных модных домов — Attico, Prada, Rabanne, Emporio Armani, Versace. И если раньше подобные вещи ассоциировались скорее с бельем или вечерними выходами, то теперь их буквально выводят в дневную моду. Бра больше не прячут, а носят так, будто это топ, футболка или кроп. И именно в этом вся суть нового тренда.

Как дизайнеры предлагают носить бра

Если внимательно посмотреть на подиумы, можно выделить три самых заметных подхода.

Первый — самый смелый. Бра как единый верхний слой. Без рубашек, без жакетов, без "прикрытия". Только оно и низ: брюки, юбка, шорты или даже более структурированные вещи.

Prada. Фото из Cosmopolitan

Второй — более "городской" и понятный. Бра становится заменой топа как часть многослойного образа. Его легко представить под рубашкой, расстегнутым жакетом или даже в сочетании с кардиганом.

Fendi. Фото из Cosmopolitan

Третий — самый деликатный. Бра как нижний слой под прозрачной одеждой. Здесь игра идет на полутонах: что-то просвечивается, что-то открывается частично, и весь образ держится на балансе между закрытостью и открытостью.

Aje. Фото из Cosmopolitan

Именно этот прием активно использовали в разных коллекциях, и он точно останется в моде еще не один сезон.

