Бра як повноцінний елемент образу: новий тренд 2026 року

Дівчина в бра. Фото: freepik

Весна-літо завжди трохи провокують моду. Це той період, коли хочеться експериментів і можна собі їх дозволити. Один із найцікавіших сигналів сезону 2026 року, на який варто звернути увагу — це повернення бра як повноцінного елемента образу.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Бра як головний акцент образу

У нових колекціях бра показали одразу кілька великих модних домів — Attico, Prada, Rabanne, Emporio Armani, Versace. І якщо раніше подібні речі асоціювалися радше з білизною або вечірніми виходами, то тепер їх буквально виводять у денну моду. Бра більше не ховають, а носять так, ніби це топ, футболка чи кроп. І саме в цьому вся суть нового тренду.

Як дизайнери пропонують носити бра

Якщо уважно подивитися на подіуми, можна виділити три найпомітніші підходи.

Перший — найсміливіший. Бра як єдиний верхній шар. Без сорочок, без жакетів, без "прикриття". Лише воно і низ: штани, спідниця, шорти або навіть більш структуровані речі.

Prada. Фото з Cosmopolitan

Другий — більш "міський" і зрозумілий. Бра стає заміною топа як частина багатошарового образу. Його легко уявити під сорочкою, розстібнутим жакетом або навіть у поєднанні з кардиганом.

Fendi. Фото з Cosmopolitan

Третій — найделікатніший. Бра як нижній шар під прозорим одягом. Тут гра йде на напівтонах: щось просвічується, щось відкривається частково, і весь образ тримається на балансі між закритістю і відкритістю.

Aje. Фото з Cosmopolitan

Саме цей прийом активно використовували в різних колекціях, і він точно залишиться в моді ще не один сезон.

