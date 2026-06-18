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Главная Мода Какие шорты купить на лето 2026 года, чтобы быть в тренде

Какие шорты купить на лето 2026 года, чтобы быть в тренде

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 18:41
Какие шорты будут в тренде летом 2026 года: главные фасоны сезона
Джинсовые шорты. Коллаж: Новости.LIVE

Шорты уже давно перестали быть просто одеждой для пляжа или отпуска. Летом 2026 года они уверенно заняли место среди главных вещей сезона, а вариантов настолько много, что каждая найдет модель под свой стиль и настроение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Шорты-бермуды

В этом году особенно популярны бермуды. Они легко вписываются в городской гардероб и хорошо сочетаются как с базовыми футболками, так и с более элегантными вещами. Чаще всего модницы выбирают модели в спокойных цветах — молочном, шоколадном, графитовом, черном или бордовом. Такие оттенки не надоедают и позволяют создавать десятки различных образов.

Бермуди в літніх образах
Молочные бермуды в образе. Фото из Elle

Короткие шорты

Для тех, кто любит более смелые решения, актуальными остаются очень короткие шорты. Они часто становятся основой эффектных летних луков, особенно если дополнить их топом, легкой рубашкой с выпуклым кроем или удлиненным жакетом. Такой контраст делает образ более сбалансированным и стильным.

Шорти для ефектних луків
Короткие шорты в образе. Фото из Elle

Особое внимание в этом сезоне уделяется необычным сочетаниям. Например, спортивные шорты носят с полупрозрачными блузами или классическими рубашками, а строгие бермуды — с романтичными топами или даже обувью на небольшом каблуке. Именно такие комбинации сейчас чаще всего можно увидеть на улицах модных столиц.

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Меняются и фавориты среди тканей. Если раньше лидером был деним, то теперь к нему добавились кожа, костюмные материалы, трикотаж и лёгкие фактурные ткани. Благодаря этому шорты стали универсальной вещью, которую можно носить не только в жару, но и подстраивать под разные ситуации — от прогулок по городу до вечерних встреч.

Но не стоит зацикливаться на одном фасоне, особенно когда сезон дает возможность экспериментировать с длиной, фактурами и стилями. Ищите те сочетания, в которых действительно комфортно именно вам.

Ранее мы писали о том, как стилизовать модное бра в современных образах. Будете иметь роскошный вид.

Также Новини.LIVE сообщали, что сейчас модницы носят мюли на танкетке. Это тот самый летний тренд, на который стоит обратить внимание.

лето трендовые образы короткие шорты
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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