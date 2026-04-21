Цветочные брюки возвращаются в моду: самые стильные сочетания весны-2026

Брюки с цветочным принтом. Фото из Instagram

Сезон весна-лето 2026 немного меняет привычный взгляд на бохо-стиль. Если раньше он ассоциировался с легкой небрежностью, то теперь выглядит дорого. В центре внимания неожиданно оказываются брюки с цветочным принтом — вещь, которая идеально вписывается в городские образы.

Рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

С чем носить самые модные брюки этого сезона

Их все чаще сочетают не с простыми летними вещами, а с более элегантными деталями. Например, обувь на каблуках или аккуратные балетки сразу меняют настроение образа, добавляя ему утонченности.

Джинсы с цветочным акцентом тоже получают новое прочтение. Принт уже становится частью самой ткани. Такие модели легко вписываются в повседневный гардероб и хорошо сочетаются с разными фактурами. Самый простой вариант — минималистичный верх и обувь на каблуках.

Etro. Фото из Vogue

Есть и более сдержанные варианты, где цветочный мотив подается деликатно. В таких образах важна целостность: спокойные оттенки, продуманный крой и обувь в тон. Отдельное направление — широкие силуэты вроде wide leg или палаццо.

Etro. Фото из Vogue

В таком случае обувь может быть как более сдержанной, так и контрастной — например, остроносые модели или варианты с анималистическим принтом.

Есть также более короткие модели брюк, которые открывают щиколотку и позволяют сделать акцент именно на обуви. Здесь хорошо работают массивные детали, сабо на каблуке или обувь с выразительными элементами.

В результате цветочные брюки перестают быть сезонной вещью для отдыха. Они становятся частью городского стиля, который легко адаптируется под любую ситуацию.

Ранее мы писали о том, какую модель брюк можно считать самыми модными в 2026 году. Когда на улице становятся теплее, они снова становятся актуальными.

Также Новини.LIVE сообщали, какая пара брюк из 90-х снова набирает популярность. Хотя эта вещь давно казалась забытой, ее можно носить в 2026 году.