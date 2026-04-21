Головна Мода Штани з квітами, які вже носять модниці: як стилізувати у 2026

Дата публікації: 21 квітня 2026 11:28
Квіткові штани повертаються в моду: найстильніші поєднання весни-2026
Штани з квітковим принтом. Фото з Instagram

Сезон весна-літо 2026 трохи змінює звичний погляд на бохо-стиль. Якщо раніше він асоціювався з легкою недбалістю, то тепер має дорогий вигляд. У центрі уваги несподівано опиняються штани з квітковим принтом — річ, яка ідеально вписується у міські образи.

Розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

З чим носити наймодніші штани цього сезону

Їх усе частіше поєднують не з простими літніми речами, а з більш елегантними деталями. Наприклад, взуття на підборах або акуратні балетки одразу змінюють настрій образу, додаючи йому витонченості. 

Джинси із квітковим акцентом теж отримують нове прочитання. Принт уже стає частиною самої тканини. Такі моделі легко вписуються в повсякденний гардероб і добре поєднуються з різними фактурами. Найпростіший варіант — мінімалістичний верх і взуття на підборах.

Джинси з яким принтом в тренді
Etro. Фото з Vogue

Є й більш стримані варіанти, де квітковий мотив подається делікатно. У таких образах важлива цілісність: спокійні відтінки, продуманий крій і взуття в тон. Окремий напрям — широкі силуети на кшталт wide leg або палаццо. 

Штани з квітковим принтом в тренді
Etro. Фото з Vogue

У такому випадку взуття може бути як більш стриманим, так і контрастним — наприклад, гостроносі моделі або варіанти з анімалістичним принтом.

Є також коротші моделі штанів, які відкривають щиколотку і дозволяють зробити акцент саме на взутті. Тут добре працюють масивні деталі, сабо на підборах або взуття з виразними елементами.

У результаті квіткові штани перестають бути сезонною річчю для відпочинку. Вони стають частиною міського стилю, який легко адаптується під будь-яку  ситуацію.

Раніше ми писали про те, яку модель штанів можна вважати наймоднішими у 2026 році. Коли на вулиці стають тепліше, вони знову стають актуальними.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка пара штанів з 90-х знову набирає популярності. Хоч ця річ давно здавалась забутою, її можна носити у 2026 році.

трендові образи модні штани весна-літо 2026
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
