Квіткові штани повертаються в моду: найстильніші поєднання весни-2026

Сезон весна-літо 2026 трохи змінює звичний погляд на бохо-стиль. Якщо раніше він асоціювався з легкою недбалістю, то тепер має дорогий вигляд. У центрі уваги несподівано опиняються штани з квітковим принтом — річ, яка ідеально вписується у міські образи.

Розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

З чим носити наймодніші штани цього сезону

Їх усе частіше поєднують не з простими літніми речами, а з більш елегантними деталями. Наприклад, взуття на підборах або акуратні балетки одразу змінюють настрій образу, додаючи йому витонченості.

Джинси із квітковим акцентом теж отримують нове прочитання. Принт уже стає частиною самої тканини. Такі моделі легко вписуються в повсякденний гардероб і добре поєднуються з різними фактурами. Найпростіший варіант — мінімалістичний верх і взуття на підборах.

Є й більш стримані варіанти, де квітковий мотив подається делікатно. У таких образах важлива цілісність: спокійні відтінки, продуманий крій і взуття в тон. Окремий напрям — широкі силуети на кшталт wide leg або палаццо.

У такому випадку взуття може бути як більш стриманим, так і контрастним — наприклад, гостроносі моделі або варіанти з анімалістичним принтом.

Є також коротші моделі штанів, які відкривають щиколотку і дозволяють зробити акцент саме на взутті. Тут добре працюють масивні деталі, сабо на підборах або взуття з виразними елементами.

У результаті квіткові штани перестають бути сезонною річчю для відпочинку. Вони стають частиною міського стилю, який легко адаптується під будь-яку ситуацію.

