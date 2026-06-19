Які штани носитимуть усі цього літа: три моделі, що легко замінять джинси

Штани. Колаж: Новини.LIVE

У спеку джинси часто хочеться відкласти подалі й перейти на щось легше та комфортніше. Саме тому влітку 2026 року на перший план виходять штани, які не обмежують в рухах, вдалий вигляд мають у щоденних образах і водночас залишаються актуальними.

Новини.LIVE розповість про такі моделі детальніше.

Серед фаворитів сезону є одразу кілька моделей, які стилісти радять мати у гардеробі.

Капрі

Першими до списку потрапили саме капрі. Колись вони вже були справжнім хітом, а тепер знову опинилися серед найпопулярніших речей цього літа. У моді варіанти з високою посадкою, акуратним прямим кроєм або вузьким силуетом. Вони однаково вдало поєднуються як із сорочками та жакетами, так і з простими футболками чи топами.

Капрі в образі. Фото з Instagram

Шаровари

Не менш популярними залишаються шаровари. Їх давно перестали сприймати виключно як одяг для відпочинку. Сьогодні такі штани можна побачити і в міських образах, і на вечірніх виходах. Вільний крій дарує відчуття легкості навіть у найспекотніші дні, а різноманіття тканин дозволяє підібрати модель під будь-який стиль.

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Шаровари. Фото з Instagram

Молочні штани

Ще один безпрограшний варіант — прямі штани молочного кольору. Вони мають дорожчий вигляд за звичайні білі моделі та значно простіше комбінуються з іншими відтінками. Такі штани легко вписати як у діловий гардероб, так і в повсякденні образи. Особливо вдало вони поєднуються зі світлими сорочками, лляними жилетами та базовими футболками.

Молочні штани в образі. Фото з Instagram

Тобто цього літа головний акцент роблять на комфорті та простоті. Саме тому легкі штани поступово витісняють джинси з повсякденних образів і стають однією з найпрактичніших покупок сезону.

Раніше ми писали про те, які джинси радять носити жінкам після 50 років. Певні моделі заслуговують на окрему увагу, на думку стилістів.

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