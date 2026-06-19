Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Вони легкі, зручні та модні: штани, які будуть усюди цього літа

Вони легкі, зручні та модні: штани, які будуть усюди цього літа

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 10:48
Які штани носитимуть усі цього літа: три моделі, що легко замінять джинси
Штани. Колаж: Новини.LIVE

У спеку джинси часто хочеться відкласти подалі й перейти на щось легше та комфортніше. Саме тому влітку 2026 року на перший план виходять штани, які не обмежують в рухах, вдалий вигляд мають у щоденних образах і водночас залишаються актуальними. 

Новини.LIVE розповість про такі моделі детальніше.

Серед фаворитів сезону є одразу кілька моделей, які стилісти радять мати у гардеробі. 

Капрі

Першими до списку потрапили саме капрі. Колись вони вже були справжнім хітом, а тепер знову опинилися серед найпопулярніших речей цього літа. У моді варіанти з високою посадкою, акуратним прямим кроєм або вузьким силуетом. Вони однаково вдало поєднуються як із сорочками та жакетами, так і з простими футболками чи топами.

Капрі створені для літа
Капрі в образі. Фото з Instagram

Шаровари

Не менш популярними залишаються шаровари. Їх давно перестали сприймати виключно як одяг для відпочинку. Сьогодні такі штани можна побачити і в міських образах, і на вечірніх виходах. Вільний крій дарує відчуття легкості навіть у найспекотніші дні, а різноманіття тканин дозволяє підібрати модель під будь-який стиль.

Читайте також:
Штани, які все частіше можна побачити в міських образах
Шаровари. Фото з Instagram

Молочні штани

Ще один безпрограшний варіант — прямі штани молочного кольору. Вони мають дорожчий вигляд за звичайні білі моделі та значно простіше комбінуються з іншими відтінками. Такі штани легко вписати як у діловий гардероб, так і в повсякденні образи. Особливо вдало вони поєднуються зі світлими сорочками, лляними жилетами та базовими футболками.

Молочні штани для теплої погоди
Молочні штани в образі. Фото з Instagram

Тобто цього літа головний акцент роблять на комфорті та простоті. Саме тому легкі штани поступово витісняють джинси з повсякденних образів і стають однією з найпрактичніших покупок сезону.

Раніше ми писали про те, які джинси радять носити жінкам після 50 років. Певні моделі заслуговують на окрему увагу, на думку стилістів.

Також Новини.LIVE повідомляли про головний убір, який найбільше підійде для літа. Бандана стала справжньою знахідкою для модниць.

літо тренди модні штани
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації