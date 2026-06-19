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Главная Мода Они легкие, удобные и модные: брюки, что будут везде этим летом

Они легкие, удобные и модные: брюки, что будут везде этим летом

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 10:48
Какие брюки будут носить все этим летом: три модели, которые легко заменят джинсы
Брюки. Коллаж: Новини.LIVE

В жару часто хочется отложить джинсы в сторону и перейти на что-то более легкое и удобное. Именно поэтому летом 2026 года на первый план выходят брюки, которые не сковывают движений, хорошо смотрятся в повседневных образах и при этом остаются актуальными.

Новини.LIVE расскажет об этих моделях подробнее.

Среди фаворитов сезона есть сразу несколько моделей, которые стилисты советуют иметь в гардеробе.

Капри

Первыми в список попали именно капри. Когда-то они уже были настоящим хитом, а теперь снова оказались среди самых популярных вещей этого лета. В моде варианты с высокой посадкой, аккуратным прямым кроем или узким силуэтом. Они одинаково удачно сочетаются как с рубашками и жакетами, так и с простыми футболками или топами.

Капрі створені для літа
Капри в образе. Фото из Instagram

Шаровары

Не менее популярными остаются шаровары. Их давно перестали воспринимать исключительно как одежду для отдыха. Сегодня такие брюки можно увидеть и в городских образах, и на вечерних выходах. Свободный крой дарит ощущение легкости даже в самые жаркие дни, а разнообразие тканей позволяет подобрать модель под любой стиль.

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Шаровары. Фото из Instagram

Брюки молочного цвета

Еще один беспроигрышный вариант — прямые брюки молочного цвета. Они выглядят дороже обычных белых моделей и гораздо проще сочетаются с другими оттенками. Такие брюки легко вписываются как в деловой гардероб, так и в повседневные образы. Особенно удачно они сочетаются со светлыми рубашками, льняными жилетами и базовыми футболками.

Молочні штани для теплої погоди
Молочные брюки в образе. Фото из Instagram

То есть этим летом главный акцент делается на комфорте и простоте. Именно поэтому легкие брюки постепенно вытесняют джинсы из повседневных образов и становятся одной из самых практичных покупок сезона.

Ранее мы писали о том, какие джинсы рекомендуют носить женщинам после 50 лет. Некоторые модели заслуживают отдельного внимания, по мнению стилистов.

Также Новини.LIVE сообщали о головном уборе, который больше всего подойдет для лета. Бандана стала настоящей находкой для модниц.

лето тренды модные штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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