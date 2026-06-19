Какие брюки будут носить все этим летом: три модели, которые легко заменят джинсы

Брюки. Коллаж: Новини.LIVE

В жару часто хочется отложить джинсы в сторону и перейти на что-то более легкое и удобное. Именно поэтому летом 2026 года на первый план выходят брюки, которые не сковывают движений, хорошо смотрятся в повседневных образах и при этом остаются актуальными.

Новини.LIVE расскажет об этих моделях подробнее.

Среди фаворитов сезона есть сразу несколько моделей, которые стилисты советуют иметь в гардеробе.

Капри

Первыми в список попали именно капри. Когда-то они уже были настоящим хитом, а теперь снова оказались среди самых популярных вещей этого лета. В моде варианты с высокой посадкой, аккуратным прямым кроем или узким силуэтом. Они одинаково удачно сочетаются как с рубашками и жакетами, так и с простыми футболками или топами.

Капри в образе. Фото из Instagram

Шаровары

Не менее популярными остаются шаровары. Их давно перестали воспринимать исключительно как одежду для отдыха. Сегодня такие брюки можно увидеть и в городских образах, и на вечерних выходах. Свободный крой дарит ощущение легкости даже в самые жаркие дни, а разнообразие тканей позволяет подобрать модель под любой стиль.

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Шаровары. Фото из Instagram

Брюки молочного цвета

Еще один беспроигрышный вариант — прямые брюки молочного цвета. Они выглядят дороже обычных белых моделей и гораздо проще сочетаются с другими оттенками. Такие брюки легко вписываются как в деловой гардероб, так и в повседневные образы. Особенно удачно они сочетаются со светлыми рубашками, льняными жилетами и базовыми футболками.

Молочные брюки в образе. Фото из Instagram

То есть этим летом главный акцент делается на комфорте и простоте. Именно поэтому легкие брюки постепенно вытесняют джинсы из повседневных образов и становятся одной из самых практичных покупок сезона.

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