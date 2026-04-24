Україна
Джинсы stovepipe снова в тренде: это самый удобный вариант

Джинсы stovepipe снова в тренде: это самый удобный вариант

Дата публикации 24 апреля 2026 12:20
Джинсы stovepipe: универсальный фасон, который вернулся в тренды
Джинсы. Фото: freepik

Похоже, эпоха экстремального оверсайза и джинсов, в которых можно было буквально утонуть, берет паузу. Модный цикл сделал очередной оборот, и теперь вместо мешковатых силуэтов на первый план выходит четкость, лаконичность и вертикаль. Главный герой года — stovepipe jeans.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Это прямые, структурные джинсы, которые многие путают со скинни, но разница здесь принципиальная. У них характерны плотная посадка на бедрах и прямой срез от колена, что визуально добавляет несколько сантиметров к длине ног.

Почему стоит выбрать эти джинсы в 2026 году

Если широкие джинсы часто добавляли лишнего объема, то stovepipe, наоборот, собирают образ воедино. Это та самая "золотая середина", которой нам не хватало. Они выглядят дорого и практично. Посмотрите на последние выходы от Khaite или Gucci — дизайнеры мастерски сочетают такой деним с маскулинными пиджаками и рок-н-ролльными куртками.

Денім, що має дорогий вигляд
Gucci. Фото из Elle

Как и с чем их стилизовать

Главное правило 2026 года: джинсы должны открывать щиколотку или лишь слегка касаться обуви. Это идеальный сценарий, когда можно надеть под них любимые балетки, остроносые ботильоны или даже массивные ботинки.

Читайте также:

К этим джинсам также прекрасно подойдут:

  • объемные рубашки (будто позаимствованные у парня), короткие пальто или жакеты с подчеркнутыми плечами;
  • куртки с высоким воротником (funnel-neck), которые создают интересный контраст с узким низом.

Самое приятное в stovepipe jeans то, что они не "сгорят" вместе с сезонными трендами. Это база, которая не надоедает. Пока микротренды сменяют друг друга каждый месяц, прямой деним остается фундаментом гардероба.

Джинси, що в тренді незалежно від сезонів
Трендовые джинсы в образе. Фото из Elle

Так что, если вы планируете обновить свой джинсовый арсенал и ищете модель, которая будет актуальной и через два года — вы знаете, что искать на этикетках. Это выбор в пользу архитектуры тела и комфорта, который не требует жертв.

Ранее мы писали о том, что укороченные джинсы в стиле 90-х легко стилизовать в 2026 году. В то время модель была очень популярной и до сих пор имеет узнаваемый характер.

Также Новини.LIVE сообщали, на каких джинсах Дорофеева сделала ставку в 2026 году. Ее расслабленный, но стильный образ, полюбился фанатам.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
