Два тренда обуви, которые соревнуются между собой: что выбрать весной

Лоферы. Фото: freepik

Лоферы и балетки уже давно перестали быть просто "удобной классикой". Это полноценные тренды, которые из сезона в сезон лишь закрепляют свои позиции. И весной-летом 2026 года они снова делят гардеробы между собой, но теперь выбор становится еще интереснее.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Что выбрать — лоферы или балетки

Лоферы — это про уверенность и немного мужской характер в женском образе. Они делают даже простые джинсы более "дорогими" на вид. В 2026 году дизайнеры активно играют с формами: тонкая подошва, кожа, замша, немного "смятый" эффект — все это в тренде.

В коллекциях этого сезона такие идеи можно увидеть у Chanel, где появляются вариации с фактурными материалами, у Miu Miu с более расслабленным, почти студенческим настроением, а также у Tod's, где ставка традиционно на комфорт и форму. Интересно выглядят и интерпретации от MM6 Maison Margiela и Ferrari — они добавляют немного смелости и необычных деталей, которые сразу привлекают внимание.

Miu Miu SS26. Фото из Elle

Лоферы — это тот вариант, который выдержит и активный день. Город, много ходьбы, встречи, дела — в них будет комфортно и при этом они выглядят стильно.

Читайте также:

А вот балетки — это совсем другое настроение. Они более нежные, легкие, иногда даже немного романтичные. В трендах вытянутый носок, треугольные вырезы, а еще модели, которые плотно облегают ногу. Такие балетки хорошо работают с платьями, легкими брюками, юбками.

Свое видение балеток в этом сезоне показали Jimmy Choo, а также менее очевидные, но очень интересные интерпретации из коллекций Akris и Miu Miu — где классика получает современный, немного ироничный оттенок.

Akris SS26. Фото из Elle

В правильном сочетании такие балетки могут выглядеть современно и даже немного дерзко.

Отдельная история — украинские бренды. Среди интересных вариантов стоит обратить внимание на Artell Shoes, Hvoya, Ikos и Lookie Atelier. У них можно найти как минималистичные лоферы, так и более изящные балетки.

