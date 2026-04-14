Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Яке взуття обрати навесні 2026: лофери чи балетки

Яке взуття обрати навесні 2026: лофери чи балетки

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 15:03
Два тренди взуття, які змагаються між собою: що обрати навесні
Лофери. Фото: freepik

Лофери й балетки вже давно перестали бути просто "зручною класикою". Це повноцінні тренди, які з сезону в сезон лише закріплюють свої позиції. І навесні–влітку 2026 року вони знову ділять гардероби між собою, але тепер вибір стає ще цікавішим.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Що обрати — лофери чи балетки

Лофери — це про впевненість і трохи чоловічий характер у жіночому образі. Вони роблять навіть прості джинси більш "дорогими" на вигляд. У 2026 році дизайнери активно граються з формами: тонка підошва, шкіра, замша, трохи "зім’ятий" ефект — все це в тренді.

У колекціях цього сезону такі ідеї можна побачити у Chanel, де з’являються варіації з фактурними матеріалами, у Miu Miu з більш розслабленим, майже студентським настроєм, а також у Tod's, де ставка традиційно на комфорт і форму. Цікавий вигляд мають і інтерпретації від MM6 Maison Margiela та Ferrari — вони додають трохи сміливості та незвичних деталей, які одразу привертають увагу.

Лофери, які привертають увагу
Miu Miu SS26. Фото з Elle

Лофери — це той варіант, що витримає і активний день. Місто, багато ходьби, зустрічі, справи — в них буде комфортно і при цьому вони мають стильний вигляд. 

А от балетки — це зовсім інший настрій. Вони більш ніжні, легкі, іноді навіть трохи романтичні. У трендах витягнутий носок, трикутні вирізи, а ще моделі, які щільно облягають ногу. Такі балетки добре працюють з сукнями, легкими штанами, спідницями.

Своє бачення балеток цього сезону показали Jimmy Choo, а також менш очевидні, але дуже цікаві інтерпретації з колекцій Akris та Miu Miu — де класика отримує сучасний, трохи іронічний відтінок.

Сучасне бачення звичних балеток
Akris SS26. Фото з Elle

У правильному поєднанні такі балетки можуть мати сучасний і навіть трохи зухвалий вигляд.

Окрема історія — українські бренди. Серед цікавих варіантів варто звернути увагу на Artell Shoes, Hvoya, Ikos та Lookie Atelier. У них можна знайти як мінімалістичні лофери, так і більш витончені балетки.

Раніше ми писали про те, що мюлі на танкетці з 90-х знову можна побачити в сучасних образах. Їх носить і відома акторка Дакота Джонсон.

Також Новини.LIVE повідомляли, які образи будуть актуальними з клогами. Їх точно варто спробувати у 2026 році.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації