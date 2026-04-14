Два тренди взуття, які змагаються між собою: що обрати навесні

Лофери. Фото: freepik

Лофери й балетки вже давно перестали бути просто "зручною класикою". Це повноцінні тренди, які з сезону в сезон лише закріплюють свої позиції. І навесні–влітку 2026 року вони знову ділять гардероби між собою, але тепер вибір стає ще цікавішим.

Що обрати — лофери чи балетки

Лофери — це про впевненість і трохи чоловічий характер у жіночому образі. Вони роблять навіть прості джинси більш "дорогими" на вигляд. У 2026 році дизайнери активно граються з формами: тонка підошва, шкіра, замша, трохи "зім’ятий" ефект — все це в тренді.

У колекціях цього сезону такі ідеї можна побачити у Chanel, де з’являються варіації з фактурними матеріалами, у Miu Miu з більш розслабленим, майже студентським настроєм, а також у Tod's, де ставка традиційно на комфорт і форму. Цікавий вигляд мають і інтерпретації від MM6 Maison Margiela та Ferrari — вони додають трохи сміливості та незвичних деталей, які одразу привертають увагу.

Miu Miu SS26. Фото з Elle

Лофери — це той варіант, що витримає і активний день. Місто, багато ходьби, зустрічі, справи — в них буде комфортно і при цьому вони мають стильний вигляд.

А от балетки — це зовсім інший настрій. Вони більш ніжні, легкі, іноді навіть трохи романтичні. У трендах витягнутий носок, трикутні вирізи, а ще моделі, які щільно облягають ногу. Такі балетки добре працюють з сукнями, легкими штанами, спідницями.

Своє бачення балеток цього сезону показали Jimmy Choo, а також менш очевидні, але дуже цікаві інтерпретації з колекцій Akris та Miu Miu — де класика отримує сучасний, трохи іронічний відтінок.

Akris SS26. Фото з Elle

У правильному поєднанні такі балетки можуть мати сучасний і навіть трохи зухвалий вигляд.

Окрема історія — українські бренди. Серед цікавих варіантів варто звернути увагу на Artell Shoes, Hvoya, Ikos та Lookie Atelier. У них можна знайти як мінімалістичні лофери, так і більш витончені балетки.

