Джинси stovepipe: універсальний фасон, який повернувся у тренди

Джинси. Фото: freepik

Схоже, епоха екстремального оверсайзу та джинсів, у яких можна було буквально потонути, бере паузу. Модний цикл зробив черговий оберт, і тепер замість мішкуватих силуетів на перший план виходить чіткість, лаконічність та вертикаль. Головний герой року — stovepipe jeans.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Це прямі, структурні джинси, які багато хто плутає зі скінні, але різниця тут принципова. У них характерні щільна посадка на стегнах і прямий зріз від коліна, що візуально додає кілька сантиметрів до довжини ніг.

Чому варто обрати ці джинси у 2026 році

Якщо широкі джинси часто додавали зайвого об’єму, то stovepipe, навпаки, збирають образ докупи. Це та сама "золота середина", якої нам не вистачало. Вони мають дорогий і практичний вигляд. Подивіться на останні виходи від Khaite або Gucci — дизайнери майстерно поєднують такий денім із маскулінними піджаками та рок-н-рольними куртками.

Gucci. Фото з Elle

Як і з чим їх стилізувати

Головне правило 2026 року: джинси мають відкривати щиколотку або лише злегка торкатися взуття. Це ідеальний сценарій, коли можна одягти під них улюблені балетки, гостроносі ботильйони або навіть масивні черевики.

Читайте також:

До цих джинсів також чудово підійдуть:

об'ємні сорочки (ніби запозичені у хлопця), короткі пальта або жакети з підкресленими плечима;

куртки з високим коміром (funnel-neck), які створюють цікавий контраст із вузьким низом.

Найприємніше в stovepipe jeans те, що вони не "згорять" разом із сезонними трендами. Це база, яка не набридає. Поки мікротренди змінюють один одного щомісяця, прямий денім залишається фундаментом гардероба.

Трендові джинси в образі. Фото з Elle

Тож, якщо ви плануєте оновити свій джинсовий арсенал і шукаєте модель, яка буде актуальною і через два роки — ви знаєте, що шукати на етикетках. Це вибір на користь архітектури тіла та комфорту, який не вимагає жертв.

Раніше ми писали про те, що укорочені джинси в стилі 90-х легко стилізувати у 2026 році. В той час модель була дуже популярною і досі має впізнаваний характер.

Також Новини.LIVE повідомляли, на яких джинсах Дорофєєва зробила ставку у 2026 році. Її розслаблений, але стильний образ, полюбився фанатам.