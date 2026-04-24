Джинси stovepipe: універсальний фасон, який повернувся у тренди

Джинси stovepipe знову в тренді: це найзручніший варіант
Схоже, епоха екстремального оверсайзу та джинсів, у яких можна було буквально потонути, бере паузу. Модний цикл зробив черговий оберт, і тепер замість мішкуватих силуетів на перший план виходить чіткість, лаконічність та вертикаль. Головний герой року — stovepipe jeans.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.
Це прямі, структурні джинси, які багато хто плутає зі скінні, але різниця тут принципова. У них характерні щільна посадка на стегнах і прямий зріз від коліна, що візуально додає кілька сантиметрів до довжини ніг.
Чому варто обрати ці джинси у 2026 році
Якщо широкі джинси часто додавали зайвого об’єму, то stovepipe, навпаки, збирають образ докупи. Це та сама "золота середина", якої нам не вистачало. Вони мають дорогий і практичний вигляд. Подивіться на останні виходи від Khaite або Gucci — дизайнери майстерно поєднують такий денім із маскулінними піджаками та рок-н-рольними куртками.
Як і з чим їх стилізувати
Головне правило 2026 року: джинси мають відкривати щиколотку або лише злегка торкатися взуття. Це ідеальний сценарій, коли можна одягти під них улюблені балетки, гостроносі ботильйони або навіть масивні черевики.
До цих джинсів також чудово підійдуть:
- об'ємні сорочки (ніби запозичені у хлопця), короткі пальта або жакети з підкресленими плечима;
- куртки з високим коміром (funnel-neck), які створюють цікавий контраст із вузьким низом.
Найприємніше в stovepipe jeans те, що вони не "згорять" разом із сезонними трендами. Це база, яка не набридає. Поки мікротренди змінюють один одного щомісяця, прямий денім залишається фундаментом гардероба.
Тож, якщо ви плануєте оновити свій джинсовий арсенал і шукаєте модель, яка буде актуальною і через два роки — ви знаєте, що шукати на етикетках. Це вибір на користь архітектури тіла та комфорту, який не вимагає жертв.
