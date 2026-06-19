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Главная Мода ANDRE TAN представил новую коллекцию SAINT ODESA на лето 2026 года

ANDRE TAN представил новую коллекцию SAINT ODESA на лето 2026 года

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Дата публикации 19 июня 2026 13:36
ANDRE TAN представил летнюю коллекцию SAINT ODESA: что вошло в коллекцию
Модели из коллекции Андре Тана. Коллаж: Новини.LIVE

Лето в Одессе — это не только море и пляжи. Это особое настроение, которое трудно описать словами. Его можно почувствовать в утреннем воздухе у побережья, во время неспешных прогулок по городу или в те моменты, когда хочется просто остановиться и насладиться днем. Именно это настроение легло в основу нового летнего дропа SAINT ODESA от ANDRE TAN.

Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу украинского дизайнера расскажут подробнее о его новой коллекции.

Новая коллекция от Андре Тана на лето

Коллекция стала своеобразным признанием в любви к городу, который для многих ассоциируется со свободой, легкостью и отдыхом. Главной героиней кампании стала Анна Ризатдинова. Ее образ, по замыслу команды бренда, лучше всего передает сочетание уверенности, женственности и внутренней силы.

По словам Андре Тана, новая коллекция родилась не столько из любви к конкретному городу, сколько из желания передать ощущение лета, которое хочется сохранить как можно дольше. Это история о женщинах, которые даже среди повседневных дел находят время для себя и умеют создавать вокруг атмосферу отдыха.

В коллекцию вошли вещи, которые легко комбинировать между собой. Среди новинок — платье-комбинация из сатина, длинная юбка с разрезом, трикотажное поло в полоску, лонгслив с открытыми плечами, легкая рубашка, комплект из широких брюк и топа, шорты с юбкой-плахтой, а также аксессуары для летних образов.

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Платье из сатина. Фото от пресс-службы Андре Тана

Основой коллекции стали светлые оттенки, морская полоска, горошек и простые силуэты без лишних деталей. В результате получился гардероб, который одинаково уместен будет как на отдыхе у моря, так и в ритме большого города.

Морська смужка знову в моді
Стильная одежда от Андре Тана. Фото от пресс-службы Андре Тана

Анна Ризатдинова признается, что именно практичность и легкость вещей покорили ее больше всего. По ее словам, одежда из этой коллекции не требует сложных стилистических решений, в чем и заключается ее главное преимущество. Особую симпатию спортсменка проявила к вещам в полоску, которые сразу вызывают ассоциации с морем и летними путешествиями.

Речі в смужку популярні цього літа
Футболка в полоску. Фото от пресс-службы Андре Тана

Съемки кампании прошли в сотрудничестве с отелем Spatium, который стал частью этой истории о неспешном отдыхе и умении наслаждаться моментом.

Новая коллекция SAINT ODESA уже доступна в магазинах ANDRE TAN и на официальном сайте бренда. Приобрести вещи из летнего дропа можно с 18 июня 2026 года.

Ранее мы писали об актуальных моделях брюк этого лета, которые удачно впишутся в любой стиль. Подойдут для повседневной носки.

Также Новини.LIVE сообщали, какие шорты носить этим летом, если вы хотите выглядеть стильно. В общем, есть из чего выбрать.

Андре Тан новая коллекция одежды женская одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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