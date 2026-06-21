Літній капсульний гардероб: 4 речі, які виручать у будь-якій ситуації

Дівчина в яскравій сукні. Коллаж: Новини.LIVE

Літній гардероб не обов’язково має бути переповненим речами. Насправді достатньо кількох вдалих позицій, які легко поєднуються між собою та рятують у будь-якій ситуації — від прогулянки містом до спонтанної поїздки на вихідні.

Новини.LIVE розповість, які саме базові речі вам знадобляться цього літа.

Багато модниць роблять ставку на капсульний гардероб. Це дозволяє не витрачати час на роздуми перед дзеркалом і водночас завжди мати стильний вигляд. Таким чином, для літа 2026 року достатньо кількох перевірених речей, які точно не будуть довго лежати на полиці.

Базові жіночі речі на літо-2026

Почати варто з білої футболки. Вона давно стала справжньою класикою і легко вписується практично в будь-який образ. Її можна носити з джинсами, спідницями, шортами чи навіть поверх легкої сукні у прохолодніший вечір.

Базова біла футболка. Фото з Instagram

Ще одна річ, без якої складно уявити сучасний гардероб, — бермуди. Вони мають більш охайно та доречний вигляд, ніж надто короткі шорти, а також добре поєднуються як зі спортивним взуттям, так і з босоніжками.

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Джинсові бермуди. Фото з Instagram

Коли на вулиці спека, але хочеться захиститися від сонця або кондиціонера, на допомогу приходить легка сорочка. Особливо актуальні моделі з натуральних тканин, які не створюють дискомфорту навіть у найтепліші дні.

Легка сорочка. Фото з Instagram

Замість звичних широких штанів цього сезону варто звернути увагу на лляні моделі. Вони мають невимушений вигляд, дозволяють шкірі дихати та чудово підходять для щоденного носіння. До того ж такі штани легко комбінувати з базовими топами та футболками.

Лляні шорти. Фото з Instagram

Завершити літню капсулу допоможе сумка з рафії. Вона давно перестала бути аксесуаром виключно для пляжу. Сьогодні її носять і в місті, додаючи образам легкості та того самого літнього настрою, якого так хочеться в теплий сезон.

Кілька правильно підібраних речей часто працюють краще, ніж переповнена шафа.

Раніше ми писали про те, які ще речі мають бути в гардеробі кожної впевненої в собі жінки, яка знає чого хоче від цього життя. Вони є основною багатьох образів.

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