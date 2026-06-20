3 безпрограшні літні образи, які завжди мають стильний вигляд

Дівчина в літньому образі. Фото: magnific

Літо в самому розпалі, тому щоранку багато хто стоїть перед шафою з одним і тим самим питанням: що вдягнути, щоб не знемагати від температури та водночас мати стильний вигляд. Добра новина в тому, що для вдалого літнього образу не потрібні складні поєднання чи багатошаровість. Достатньо кількох речей, які добре працюють разом.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість, про що мова.

Цього сезону особливу увагу привертають легкі комплекти, романтичні спідниці та прості сукні, які рятують у найгарячіші дні.

Клітинка знову в моді

Одяг у клітинку цього літа переживає нову хвилю популярності. Актуальні комплекти, де верх і низ виконані в одному принті. Це можуть бути шорти та сорочка, топ і спідниця або інші схожі поєднання. Такий образ має свіжий, легкий та невимушений вигляд. Доповнити його можна простими сандалями, плетеною сумкою чи стриманими прикрасами.

Дівчина в образі зі стильним принтом. Фото з Vogue

Бохо-настрій на кожен день

Легкі спідниці з вільним кроєм залишаються одним із найкращих варіантів для літньої погоди. Вони створюють відчуття комфорту навіть у найспекотніші години. Особливо вдало такі моделі поєднуються з мюлями або відкритим взуттям на невеликій підошві. У результаті виходить образ, який однаково доречний і для міської прогулянки, і для відпочинку за містом.

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Образ в стилі бохо. Фото з Vogue

Мінісукня, яка вирішує все

Іноді не хочеться довго підбирати речі між собою. У такому випадку виручає мінісукня. Вона сама по собі створює завершений образ і не потребує складних доповнень. Достатньо додати сандалі з тонкими ремінцями та невелику сумку. Такий варіант буде мати легкий, жіночний вигляд та ідеально підходить для спекотних літніх днів.

Мінісукня. Фото з Vogue

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