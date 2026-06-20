3 беспроигрышных летних образа, которые всегда выглядят стильно

Девушка в летнем наряде. Фото: magnific

Лето в самом разгаре, поэтому каждое утро многие стоят перед шкафом, задаваясь одним и тем же вопросом: что надеть, чтобы не изнывать от жары и при этом выглядеть стильно. Хорошая новость в том, что для удачного летнего образа не нужны сложные сочетания или многослойность. Достаточно нескольких вещей, которые хорошо смотрятся вместе.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут, о чем речь.

В этом сезоне особое внимание привлекают легкие комплекты, романтичные юбки и простые платья, которые спасают в самые жаркие дни.

Клетка снова в моде

Одежда в клетку этим летом переживает новую волну популярности. Актуальны комплекты, где верх и низ выполнены в одном принте. Это могут быть шорты и рубашка, топ и юбка или другие подобные сочетания. Такой образ выглядит свежо, легко и непринужденно. Дополнить его можно простыми сандалиями, плетеной сумкой или сдержанными украшениями.

Девушка в образе со стильным принтом. Фото из Vogue

Бохо-настроение на каждый день

Легкие юбки свободного кроя остаются одним из лучших вариантов для летней погоды. Они создают ощущение комфорта даже в самые жаркие часы. Особенно удачно такие модели сочетаются с мюлями или открытой обувью на небольшой подошве. В результате получается образ, который одинаково уместен и для городской прогулки, и для отдыха за городом.

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Образ в стиле бохо. Фото из Vogue

Мини-платье, которое решает все

Иногда не хочется долго подбирать вещи друг к другу. В таком случае выручает мини-платье. Оно само по себе создает завершенный образ и не требует сложных дополнений. Достаточно добавить сандалии с тонкими ремешками и небольшую сумку. Такой вариант будет иметь легкий, женственный вид и идеально подходит для жарких летних дней.

Мини-платье. Фото из Vogue

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