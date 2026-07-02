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Главная Мода Стильное украшение лета-2026, которое вновь вернулось в тренды

Стильное украшение лета-2026, которое вновь вернулось в тренды

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 10:43
Снова в центре внимания: главное украшение лета и варианты его стилизации
Красивые украшения на руках. Коллаж: Новини.LIVE

Минимализм постепенно уходит на второй план, а его место занимают более заметные и смелые аксессуары. Этим летом особое внимание модниц привлекли крупные кольца, которые легко становятся главной деталью образа. Если раньше предпочтение отдавали тонким и едва заметным украшениям, то сейчас в тренде совершенно другой подход — чем выразительнее кольцо, тем лучше.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.

Украшение, оказавшееся в центре внимания

Объемные модели из металла, цветной эмали, камней или необычных материалов все чаще появляются не только на подиумах, но и в повседневных образах. Такие украшения не нуждаются в дополнительных акцентах, ведь сами привлекают к себе внимание и придают характер даже самому простому наряду.

Прикраси, які впишуться в сучасний ритм міста
Изящные украинские украшения. Фото из Instagram

Отдельный тренд сезона — носить сразу несколько колец. Причем правил здесь практически нет. Можно сочетать гладкие металлические модели с фактурными, добавлять цветные вставки или комбинировать разные оттенки металла. Именно такая легкая небрежность и является основой современного стиля.

Масивні кільця зараз в моді
Массивные кольца. Фото из Instagram

Массивные кольца очень эффектно смотрятся в сочетании с базовыми вещами. Обычная белая рубашка, льняное платье или простой топ сразу приобретают совершенно иной настрой, если дополнить их несколькими акцентными украшениями на руках.

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Мода этого лета в очередной раз доказывает, что аксессуары уже давно перестали быть лишь дополнением. Они все чаще задают настроение всему образу, а крупные кольца стали одним из самых заметных способов это продемонстрировать.

Ранее мы писали о часах в стиле 70-х, которые набирают популярность в этом году. Это были смелые решения для того времени, которые актуальны и сейчас.

Также Новини.LIVE сообщали, какие аксессуары идеально дополнят любой образ в 2026 году. На лето это то, что нужно каждой моднице.

тренды аксессуары украшения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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