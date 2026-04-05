Модный аксессуар для волос, который носит актриса сериала "Очень странные дела"

Милли Бобби. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Если вы думаете, что аксессуары для волос — это лишь мелочь, вы сильно недооцениваете их силу. На самом деле правильно подобранный крабик, объемная резинка или мягкая повязка способны превратить любую прическу в стильный образ за считанные минуты.

Особенно эти аксессуары актуальны весной и летом, когда хочется легкости и комфорта, ведь тяжелые шапки или шляпы только утяжеляют образ. Именно поэтому ободки и повязки возвращаются в тренды — и пример здесь подает сама Милли Бобби Браун. Актриса, известная по сериалу "Очень странные дела" предпочитает мягкие повязки, которые подходят к одежде и одновременно держат волосы подальше от лица.

Какой аксессуар для волос носит известная актриса

На одном из последних выходов Милли выбрала синий комплект из топа без бретелек и юбки в вайбе чистого Y2K. Образ дополнили темные очки в тон, а волосы выглядели невероятно: легкие волны на кончиках и мягкая повязка.

Воссоздать такую прическу можно самостоятельно дома. Начните с мытья волос и нанесения кондиционера для увлажнения. Затем нанесите мусс для объема и немного подсушите волосы феном, используя расческу. Кончики можно подкрутить круглой щеткой или плойкой, если волосы не держат форму.

После этого легонько расчешите локоны, чтобы придать им естественности, и зафиксируйте текстурайзером. И как завершающий штрих — мягкая повязка, которую следует расположить так, чтобы несколько прядей остались свободными у лица. Именно это создает ту самую effortless-эстетику, которая выглядит естественно, стильно и ненавязчиво.

