Солнцезащитные очки 2026: что будет в моде в этом сезоне

Есть аксессуары, которые не нуждаются в громкой презентации. Они просто работают на образ и всегда метко. Круглые солнцезащитные очки именно из этой категории.

Новини.LIVE расскажет, почему именно они достойны внимания.

Каждый сезон появляются новые формы, эксперименты, странные силуэты. Но когда не хочется рисковать или тратить время на "а подходит ли мне это?", рука автоматически тянется к круглой оправе. И не зря.

Почему все снова носят круглые очки

У них есть одно простое преимущество — они не перегружают образ. Даже если вы наденете что-то яркое или сложное, такие очки не конкурируют, а аккуратно дополняют.

Особенно сейчас актуальны модели с тонкой металлической оправой. Они имеют легкий, немного винтажный вид.

Это база, которая не надоедает

Круглые очки — как белая рубашка или прямые джинсы. Их можно носить годами и они не будут иметь устаревший вид.

Они одинаково хорошо "дружат" и с классикой, и с более расслабленными вещами. Пальто, кожаная куртка, худи, рубашка — не важно. Они просто подстраиваются.

Кому они подходят

Тут есть нюанс: идеально круглая форма лучше всего подойдет более угловатым чертам лица — она их смягчает. Но это не правило, а скорее ориентир.

Если сомневаетесь, то выбирайте чуть больший размер или не идеально круглую, а слегка овальную форму. Она будет иметь современный вид и подходит практически всем.

На что обратить внимание при выборе

Есть две вещи, которые реально имеют значение:

защита от солнца (лучше не ниже UV 380-400);

комфортное затемнение (для весны обычно подходит уровень 2-3).

И еще маленький совет: не берите слишком мелкие очки, если хотите, чтобы они выглядели актуально. Сейчас лучше работает чуть более крупный, "свободный" формат.

