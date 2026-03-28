Не платки: новый фаворит стилистов среди весенних аксессуаров

Не платки: новый фаворит стилистов среди весенних аксессуаров

Дата публикации 28 марта 2026 09:32
Девушка прикрывается платком. Фото: freepik

Как только становится теплее, рука сама тянется спрятать зимние вещи подальше. Но этой весной есть один аксессуар, который точно не стоит отправлять "на отдых". Речь о шарфе с бахромой.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Шарф стал новым героем весны-2026

В этом сезоне он внезапно стал тем самым "что-то не хватает" в луке, что превращает обычный образ в интересный. И вся его магия в простоте. Потому что он выглядит максимально непринужденно, но при этом сразу добавляет образу шарма.

Самое интересное то, как его носят. Забудьте об аккуратно завязанных узлах. Сейчас все работает наоборот: чем менее старательно, тем лучше. Шарф просто накидывают на одно плечо, позволяя торочками двигаться во время ходьбы. И именно это движение делает образ "живым", будто он не продуман до мелочей, а сложился сам собой.

Еще один вариант, который сейчас активно подхватили модницы — использовать шарф вместо пояса. Так носят шарфы вместе с легкими пальто или тренчами, чтобы подчеркнуть талию.

Если говорить о цветах — здесь все нежно и спокойно. Пастель, молочные оттенки, приглушенные бежевые. Именно они лучше всего "ложатся" в монохромные образы. Вообще, этот тренд хорошо показывает одну простую вещь: мода сейчас не про сложность. Она о деталях, которые работают вместо вас.

Ранее мы писали о том, какие украшения в тренде 2026 года. Они уже покорили подиумы и Instagram. Новини.LIVE со ссылкой на стилистов, советует выбирать аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль.

Также мы сообщали, что можно выбрать вместо черной сумки 2026 года. Ведь есть и другие аксессуары, которые легко вписываются в базовый гардероб, по мнению Новини.LIVE.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
