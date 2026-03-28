Не платки: новый фаворит стилистов среди весенних аксессуаров
Как только становится теплее, рука сама тянется спрятать зимние вещи подальше. Но этой весной есть один аксессуар, который точно не стоит отправлять "на отдых". Речь о шарфе с бахромой.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.
Шарф стал новым героем весны-2026
В этом сезоне он внезапно стал тем самым "что-то не хватает" в луке, что превращает обычный образ в интересный. И вся его магия в простоте. Потому что он выглядит максимально непринужденно, но при этом сразу добавляет образу шарма.
Самое интересное то, как его носят. Забудьте об аккуратно завязанных узлах. Сейчас все работает наоборот: чем менее старательно, тем лучше. Шарф просто накидывают на одно плечо, позволяя торочками двигаться во время ходьбы. И именно это движение делает образ "живым", будто он не продуман до мелочей, а сложился сам собой.
Еще один вариант, который сейчас активно подхватили модницы — использовать шарф вместо пояса. Так носят шарфы вместе с легкими пальто или тренчами, чтобы подчеркнуть талию.
Если говорить о цветах — здесь все нежно и спокойно. Пастель, молочные оттенки, приглушенные бежевые. Именно они лучше всего "ложатся" в монохромные образы. Вообще, этот тренд хорошо показывает одну простую вещь: мода сейчас не про сложность. Она о деталях, которые работают вместо вас.
