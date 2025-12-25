Что такое "припинда" в моде и как ее носить — сейчас это очень популярная вещь

Фартук. Фото: freepik

То, что наши бабушки носили сто лет назад, сейчас появляется в сетях и на улицах городов. Та же "припинда" перестала быть исключительно этническим элементом и стала частью обычного гардероба молодых девушек.

Что такое припинда

"Припинда" — это традиционный элемент украинского наряда, похожий на фартук. Его раньше носили поверх юбки или запаски. Обычно это была прямоугольная ткань с вышивкой или ткачеством. Она имела практическое назначение — защищала одежду от грязи, но также несла символическое значение, как и многие другие элементы народного костюма.

Сейчас фартук можно увидеть соединенной с джинсами, костюмами, платьями и даже спортивной одеждой. Одним словом, это та вещь, которую носят в обычной жизни.

"Припинда" в образе. Фото из Instagram

Дизайнеры шьют ее из разных материалов — от льняного полотна до денима. Добавляют фольклорные орнаменты, ручную вышивку, кружево или бахрому. Чаще всего для таких изделий используют натуральные материалы — хлопок, лен, микрофибра.

Почему "припинда" снова в моде

"Припинда" вернулась не потому, что вдруг все захотели носить этнику. Она сработала, потому что оказалась универсальной. Это тот элемент, который можно добавить к базовому образу, и он сразу изменится. Взять к примеру, джинсы и футболка — если добавить к ним фартук, то уже получится не простой образ, а с изюминкой.

Фартук с джинсами. Фото из Instagram

Еще один момент: "припинда" самостоятельна. Не нужно вышиванки, красных сапог и ожерелья, чтобы она выглядела уместно. Фартук и так может стать частью современного гардероба.

