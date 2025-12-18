Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модные солнцезащитные и оптические очки 2026 — фото

Модные солнцезащитные и оптические очки 2026 — фото

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 09:18
Актуальные очки 2026 — три тренда, которые трудно игнорировать
Девушка в солнцезащитных очках. Фото: freepik

Очки — это мелочь, которая часто решает все. Один аксессуар и образ уже читается иначе: более сдержанный, острый или с характером. После увлечения минимализмом и прямоугольными формами индустрия уходит в сторону более смелых силуэтов с легким винтажным оттенком.

В 2026 году именно эти три типа оправ будут задавать тон, о чем пишет издание Vogue.

Реклама
Читайте также:

Очки, которые определят стиль 2026 года

Серебристые оправы Prada

Большие очки не исчезают, а просто меняют форму. Prada делает ставку на геометрию: гексагональные линзы в тонком серебристом металле выглядят собранно и холодно.

На що роблять ставку стилісти в окулярах
Prada. Фото из Vogue

Это вариант для тех, кому классические авиаторы кажутся слишком предсказуемыми, но хочется остаться в рамках сдержанной эстетики.

Белые оправы The Attico

Белый цвет в очках больше не является рискованным. The Attico использует его как инструмент, чтобы освежить деловые образы и снять с них чрезмерную серьезность.

Звертайте увагу на білі окуляри у 2026
The Attico. Фото из Vogue

Формы здесь актуальны — активные, немного резкие, без попыток быть "удобными для всех". Такие оправы не сливаются с лицом, а работают как акцент.

Cat-eye от Bottega Veneta

Прямые линии уходят в сторону. В центре внимания butterfly и cat-eye, которые мягко подчеркивают взгляд и меняют пропорции лица.

Окуляри, які мають дорослу форму
Bottega Veneta. Фото из Vogue

В версии Bottega Veneta это не театральное ретро, а спокойная, взрослая форма с характером. Ее всегда замечают.

Ранее мы писали о том, какие меховые сумки покоряют тренды этого сезона. Очень приятные на ощупь.

Также мы сообщали, что мохеровые шарфы из СССР снова актуальны. Их активно ищут в магазинах в этом сезоне.

мода тренды аксессуары солнцезащитные очки 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации