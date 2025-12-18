Актуальные очки 2026 — три тренда, которые трудно игнорировать

Девушка в солнцезащитных очках. Фото: freepik

Очки — это мелочь, которая часто решает все. Один аксессуар и образ уже читается иначе: более сдержанный, острый или с характером. После увлечения минимализмом и прямоугольными формами индустрия уходит в сторону более смелых силуэтов с легким винтажным оттенком.

В 2026 году именно эти три типа оправ будут задавать тон, о чем пишет издание Vogue.

Реклама

Читайте также:

Очки, которые определят стиль 2026 года

Серебристые оправы Prada

Большие очки не исчезают, а просто меняют форму. Prada делает ставку на геометрию: гексагональные линзы в тонком серебристом металле выглядят собранно и холодно.

Prada. Фото из Vogue

Это вариант для тех, кому классические авиаторы кажутся слишком предсказуемыми, но хочется остаться в рамках сдержанной эстетики.

Белые оправы The Attico

Белый цвет в очках больше не является рискованным. The Attico использует его как инструмент, чтобы освежить деловые образы и снять с них чрезмерную серьезность.

The Attico. Фото из Vogue

Формы здесь актуальны — активные, немного резкие, без попыток быть "удобными для всех". Такие оправы не сливаются с лицом, а работают как акцент.

Cat-eye от Bottega Veneta

Прямые линии уходят в сторону. В центре внимания butterfly и cat-eye, которые мягко подчеркивают взгляд и меняют пропорции лица.

Bottega Veneta. Фото из Vogue

В версии Bottega Veneta это не театральное ретро, а спокойная, взрослая форма с характером. Ее всегда замечают.

Ранее мы писали о том, какие меховые сумки покоряют тренды этого сезона. Очень приятные на ощупь.

Также мы сообщали, что мохеровые шарфы из СССР снова актуальны. Их активно ищут в магазинах в этом сезоне.