Актуальные очки 2026 — три тренда, которые трудно игнорировать

Модные солнцезащитные и оптические очки 2026 — фото
Очки — это мелочь, которая часто решает все. Один аксессуар и образ уже читается иначе: более сдержанный, острый или с характером. После увлечения минимализмом и прямоугольными формами индустрия уходит в сторону более смелых силуэтов с легким винтажным оттенком.
В 2026 году именно эти три типа оправ будут задавать тон, о чем пишет издание Vogue.
Очки, которые определят стиль 2026 года
Серебристые оправы Prada
Большие очки не исчезают, а просто меняют форму. Prada делает ставку на геометрию: гексагональные линзы в тонком серебристом металле выглядят собранно и холодно.
Это вариант для тех, кому классические авиаторы кажутся слишком предсказуемыми, но хочется остаться в рамках сдержанной эстетики.
Белые оправы The Attico
Белый цвет в очках больше не является рискованным. The Attico использует его как инструмент, чтобы освежить деловые образы и снять с них чрезмерную серьезность.
Формы здесь актуальны — активные, немного резкие, без попыток быть "удобными для всех". Такие оправы не сливаются с лицом, а работают как акцент.
Cat-eye от Bottega Veneta
Прямые линии уходят в сторону. В центре внимания butterfly и cat-eye, которые мягко подчеркивают взгляд и меняют пропорции лица.
В версии Bottega Veneta это не театральное ретро, а спокойная, взрослая форма с характером. Ее всегда замечают.
