Трендовый аксессуар 2026 года за копейки — что советуют стилисты

Стилисты уже называют длинные ожерелья главным украшением следующего сезона. На подиумах Нью-Йорка их показали Michael Kors, Coach, Chloé и Ralph Lauren.

В Who What Wear рассказали, почему именно эта бижутерия снова попала в центр внимания.

Что случилось с длинными ожерельями

Дизайнеры вдруг вспомнили об аксессуаре, который казался пережитком прошлого. Но оказалось, что длинное ожерелье решает кучу практических вопросов. Оно может быть классической цепочкой с подвеской, с бусин или трансформером, который перекручивается и меняет длину.

Главное преимущество в доступности. Такое украшение можно найти и за 500 гривен в масс-маркете, и за несколько тысяч долларов в бутике. Материалы тоже разные: металл, камень, бисер, кожа. Поэтому подобрать вариант под конкретный образ не проблема.

Как это носить

Самый простой способ — бросить длинное ожерелье на футболку с джинсами. С блузой или платьем с глубоким вырезом эффект еще заметнее. Жакет или тренч тоже хорошо работают с такой бижутерией.

Неожиданные варианты использования

Некоторые дизайнеры пошли дальше и начали вешать на длинные цепочки не только подвески. На карабин цепляют маленькие кошельки, очки, даже ключи. Все выглядит немного необычно, но на самом деле удобно — особенно в путешествиях, когда надо держать важные вещи под рукой и не искать их по сумке.

Этот подход меняет саму суть украшения. Оно перестает быть просто красивой деталью и становится функциональной вещью. Хотя не всем это нравится — кто-то считает такие эксперименты лишними.

Одним словом, длинные ожерелья вписываются почти в любой стиль. Их можно носить и на работу, и на вечеринку, и просто на прогулку. Не надо думать, как сочетать — украшение само становится акцентом.

Еще один момент — ценовой диапазон. Когда тренд доступен и в люксе, и в демократичных брендах, он быстрее расходится среди покупателей. Люди видят украшение на подиуме, потом находят похожее в Zara или Mango — тогда тренд подхватывается массово.

По прогнозам стилистов, пик популярности длинных ожерелий приходится именно на 2026 год. Бренды уже готовят новые коллекции, поэтому вариантов будет еще больше.

