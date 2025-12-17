Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Модное украшение 2026 — аксессуар, который доступен каждому

Модное украшение 2026 — аксессуар, который доступен каждому

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:12
Трендовый аксессуар 2026 года за копейки — что советуют стилисты
Украшения. Фото: freepik

Стилисты уже называют длинные ожерелья главным украшением следующего сезона. На подиумах Нью-Йорка их показали Michael Kors, Coach, Chloé и Ralph Lauren.

В Who What Wear рассказали, почему именно эта бижутерия снова попала в центр внимания.

Реклама
Читайте также:

Что случилось с длинными ожерельями

Дизайнеры вдруг вспомнили об аксессуаре, который казался пережитком прошлого. Но оказалось, что длинное ожерелье решает кучу практических вопросов. Оно может быть классической цепочкой с подвеской, с бусин или трансформером, который перекручивается и меняет длину.

Довге намисто стане трендом 2026 року
Длинная цепочка. Фото из Instagram

Главное преимущество в доступности. Такое украшение можно найти и за 500 гривен в масс-маркете, и за несколько тысяч долларов в бутике. Материалы тоже разные: металл, камень, бисер, кожа. Поэтому подобрать вариант под конкретный образ не проблема.

Как это носить

Самый простой способ — бросить длинное ожерелье на футболку с джинсами. С блузой или платьем с глубоким вырезом эффект еще заметнее. Жакет или тренч тоже хорошо работают с такой бижутерией.

Намисто, що має трендовий вигляд з жакетом
Нежное ожерелье. Фото из Instagram

Неожиданные варианты использования

Некоторые дизайнеры пошли дальше и начали вешать на длинные цепочки не только подвески. На карабин цепляют маленькие кошельки, очки, даже ключи. Все выглядит немного необычно, но на самом деле удобно — особенно в путешествиях, когда надо держать важные вещи под рукой и не искать их по сумке.

Этот подход меняет саму суть украшения. Оно перестает быть просто красивой деталью и становится функциональной вещью. Хотя не всем это нравится — кто-то считает такие эксперименты лишними.

Прикраса, що може бути практичною
Красивая цепь. Фото из Instagram

Одним словом, длинные ожерелья вписываются почти в любой стиль. Их можно носить и на работу, и на вечеринку, и просто на прогулку. Не надо думать, как сочетать — украшение само становится акцентом.

Еще один момент — ценовой диапазон. Когда тренд доступен и в люксе, и в демократичных брендах, он быстрее расходится среди покупателей. Люди видят украшение на подиуме, потом находят похожее в Zara или Mango — тогда тренд подхватывается массово.

По прогнозам стилистов, пик популярности длинных ожерелий приходится именно на 2026 год. Бренды уже готовят новые коллекции, поэтому вариантов будет еще больше.

Ранее мы писали о том, каким головным убором уже не впервые удивила Ирина Пономаренко из "Холостяка-14".

Также мы сообщали, что за украшения были популярными в этом году.

мода тренды стиль украшения 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации