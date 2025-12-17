Трендовий аксесуар 2026 року за копійки — що радять стилісти

Прикраси. Фото: freepik

Стилісти вже називають довгі намиста головною прикрасою наступного сезону. На подіумах Нью-Йорка їх показали Michael Kors, Coach, Chloé та Ralph Lauren.

У Who What Wear розповіли, чому саме ця біжутерія знову потрапила в центр уваги.

Що сталося з довгими намистами

Дизайнери раптом згадали про аксесуар, який здавався пережитком минулого. Але виявилось, що довге намисто вирішує купу практичних питань. Воно може бути класичним ланцюжком з підвіскою, низкою бусин або трансформером, який перекручується і змінює довжину.

Довгий ланцюжок. Фото з Instagram

Головна перевага в доступності. Таку прикрасу можна знайти і за 500 гривень в масмаркеті, і за кілька тисяч доларів у бутіку. Матеріали теж різні: метал, камінь, бісер, шкіра. Тому підібрати варіант під конкретний образ не проблема.

Як це носити

Найпростіший спосіб — кинути довге намисто поверх футболки з джинсами. З блузою або сукнею з глибоким вирізом ефект ще помітніший. Жакет або тренч теж добре працюють з такою біжутерією.

Ніжне намисто. Фото з Instagram

Несподівані варіанти використання

Деякі дизайнери пішли далі і почали вішати на довгі ланцюжки не тільки підвіски. На карабін чіпляють маленькі гаманці, окуляри, навіть ключі. Все має трохи незвичний, але насправді зручний вигляд — особливо у подорожах, коли треба тримати важливі речі під рукою і не шукати їх по сумці.

Цей підхід змінює саму суть прикраси. Вона перестає бути просто красивою деталлю і стає функціональною річчю. Хоча не всім це подобається — хтось вважає такі експерименти зайвими.

Гарний ланцюг. Фото з Instagram

Одним словом, довгі намиста вписуються майже в будь-який стиль. Їх можна носити і на роботу, і на вечірку, і просто на прогулянку. Не треба думати, як поєднувати — прикраса сама стає акцентом.

Ще один момент — ціновий діапазон. Коли тренд доступний і в люксі, і в демократичних брендах, він швидше розходиться серед покупців. Люди бачать прикрасу на подіумі, потім знаходять схожу у Zara чи Mango — тоді тренд підхоплюється масово.

За прогнозами стилістів, пік популярності довгих намист припадає саме на 2026 рік. Бренди вже готують нові колекції, тому варіантів буде ще більше.

