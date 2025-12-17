Відео
Модна прикраса 2026 — аксесуар, який доступний кожному

Модна прикраса 2026 — аксесуар, який доступний кожному

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 09:12
Трендовий аксесуар 2026 року за копійки — що радять стилісти
Прикраси. Фото: freepik

Стилісти вже називають довгі намиста головною прикрасою наступного сезону. На подіумах Нью-Йорка їх показали Michael Kors, Coach, Chloé та Ralph Lauren.

У Who What Wear розповіли, чому саме ця біжутерія знову потрапила в центр уваги.

Читайте також:

Що сталося з довгими намистами

Дизайнери раптом згадали про аксесуар, який здавався пережитком минулого. Але виявилось, що довге намисто вирішує купу практичних питань. Воно може бути класичним ланцюжком з підвіскою, низкою бусин або трансформером, який перекручується і змінює довжину.

Довге намисто стане трендом 2026 року
Довгий ланцюжок. Фото з Instagram

Головна перевага в доступності. Таку прикрасу можна знайти і за 500 гривень в масмаркеті, і за кілька тисяч доларів у бутіку. Матеріали теж різні: метал, камінь, бісер, шкіра. Тому підібрати варіант під конкретний образ не проблема.

Як це носити

Найпростіший спосіб — кинути довге намисто поверх футболки з джинсами. З блузою або сукнею з глибоким вирізом ефект ще помітніший. Жакет або тренч теж добре працюють з такою біжутерією.

Намисто, що має трендовий вигляд з жакетом
Ніжне намисто. Фото з Instagram

Несподівані варіанти використання

Деякі дизайнери пішли далі і почали вішати на довгі ланцюжки не тільки підвіски. На карабін чіпляють маленькі гаманці, окуляри, навіть ключі. Все має трохи незвичний, але насправді зручний вигляд — особливо у подорожах, коли треба тримати важливі речі під рукою і не шукати їх по сумці.

Цей підхід змінює саму суть прикраси. Вона перестає бути просто красивою деталлю і стає функціональною річчю. Хоча не всім це подобається — хтось вважає такі експерименти зайвими.

Прикраса, що може бути практичною
Гарний ланцюг. Фото з Instagram

Одним словом, довгі намиста вписуються майже в будь-який стиль. Їх можна носити і на роботу, і на вечірку, і просто на прогулянку. Не треба думати, як поєднувати — прикраса сама стає акцентом.

Ще один момент — ціновий діапазон. Коли тренд доступний і в люксі, і в демократичних брендах, він швидше розходиться серед покупців. Люди бачать прикрасу на подіумі, потім знаходять схожу у Zara чи Mango — тоді тренд підхоплюється масово.

За прогнозами стилістів, пік популярності довгих намист припадає саме на 2026 рік. Бренди вже готують нові колекції, тому варіантів буде ще більше.

Раніше ми писали про те, яким головним убором вже не вперше здивувала Ірина Пономаренко з "Холостяка-14".

Також ми повідомляли, що за прикраси були популярними цього року.

мода тренди стиль прикраси 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
